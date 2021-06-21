 

На Украине пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой

21.06.2021, 23:14, Разное
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На протяжении нескольких дней сотрудники полиции вместе с добровольцами прочесывали окрестности города Никополь в Днепропетровской области Украины. Они разыскивали 15-летнюю девочку, о пропаже которой сообщила ее мать. Женщина в соцсетях умоляла ребенка вернуться домой. Однако пропавшая уже не могла прочитать этих трогательных посланий. Ее тело обнаружили на пустыре за одним из заброшенных зданий города, передает Life.ru. Погиб ребенок от удушения. По подозрению в совершении преступления был задержан ровесник девочки, ее друг.



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