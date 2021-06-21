В Германии раскрыли цель новых санкций против Белоруссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о новом, четвертом пакете санкций против Белоруссии. По его словам, ограничения должны лишить президента республики Александра Лукашенко источников финансирования.

Санкции против Белоруссии вступили в силу накануне. В Европейское союзе пояснили, что пошли на такой шаг из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий против оппозиционеров и журналистов.

Ограничения коснулись 78 физических лиц и 8 юридических. Так, под санкции попали министр обороны республики Виктор Хренин, заместитель главы МВД Николай Карпенков и сын президента Дмитрий Лукашенко.