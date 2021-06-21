Как создавать летние образы во французском стиле: модные идеи для повседневности и секреты француженок

Образы француженок всегда вызывали восторг у всех людей мира. Если вам даже не удастся прогуляться по Парижу, никто не сможет запретить взять на вооружение некоторые идеи и выглядеть ничуть не хуже, чем модные европейки. Вот советы, которые наверняка вам помогут.

Табу на безупречность

Стоит напомнить, что французская мода – это не идеальные образы, где каждый волосок к волоску на залитой лаком прическе. Это не выглаженные стрелки брюк, не чрезмерно приталенные силуэты. Скорее, она отличается некоторой небрежностью и легкой расслабленностью. Все выглядит достаточно просто и свободно, но при этом, в выборе наряда ощущается присутствие изысканного вкуса и характерного шарма.

Аксессуары

Можно с уверенностью сказать, что француженки особое внимание уделяют деталям. Это в первую очередь касается аксессуаров. Они отдают предпочтение мягким оттенкам, а также оригинальным фасонам. Но это не значит, что используются только нейтральные аксессуары.

Есть варианты луков с яркими акцентами и деталями, которые делают образ неповторимым, эффектным и креативным. Не нужно бояться экспериментировать, нужно умело сочетать все предметы одежды, чтобы комбинация выглядела гармонично.

Цвета и оттенки

Больше всего французские дамы любят красный, синий, белый, бежевый. Темно-серый и цвет хаки. Но это не значит, что они игнорируют другие оттенки. Умело подобранные комплекты с разными сочетаниями выглядят можно и стильно.

Если речь идет о принтах, то в этом вопросе европейские женщины не оригинальны. Они с удовольствием носят платья и юбки, а также топы и рубашки в клетку, полоску, горошек, цветочек, животные и растительные расцветки, которые выглядят очень просто, нежно и женственно.

Материалы

Французский стиль отличается выбором качественных натуральных тканей. Дамы предпочитают практичные материалы, которые приятны на ощупь, а также привлекательны в плане эстетики. Хлопок, лен или шелк – это идеальные ткани, которые больше всего подходят для летнего сезона.

Чувство меры

Еще одна положительная черта, которой нужно поучиться у француженок, – это чувство меры. Дамы никогда не позволят себе одеться нескромно и вызывающе. Если будут присутствовать яркие детали, это будут умеренные акценты. Они прекрасно понимают, что в одном образе нельзя использовать множество разных стилей, которые противоречат друг другу.

Капсульный гардероб

В гардеробе дам присутствует несколько базовых вещей. Например, в нем есть жакет черного цвета, яркий пиджак, тельняшка, которая долгое время не выходит из моды. Обязательно есть джинсы оригинального кроя, модные брюки, красивое платье фасона, который больше всего подходит по фигуре. Все вещи неподвластны быстротечным веяниям моды: они практичны и многофункциональны (их можно использовать, как для повседневной носки, так и в качестве нарядной одежды).

Одежда оверсайз

Модную нынче одежду на несколько размеров больше уже давно облюбовали француженки. Они любят снять рубашку или пиджак с «мужского плеча», поскольку чувствуют себя в таких вещах максимально комфортно.