Аресты в Тихом центре

В Риге у полиции появились вопросы к россиянам, чьи деньги имеют отношение к «делу Магнитского».

Расследование трансграничной мошеннической схемы по отмыванию денег, которую раскрыл Сергей Магнитский, обрастает новыми подробностями в Латвии. В мае государственная полиция конфисковала активы на общую сумму в 230 тысяч евро — это несколько объектов недвижимости в центре Риги. По данным правоохранительных органов, недвижимость была приобретена иностранными гражданами на деньги, добытые преступным путем.

Это не первый эпизод, когда следы денег, выведенных из РФ с целью легализации, обнаруживаются в Латвии. Латвийская полиция ведет расследование в рамках «дела Магнитского» с 2012 года.

Уголовное дело в Латвии было заведено в 2012 году по заявлению сооснователя и руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера. По данным фонда, из общей суммы в 230 млн долларов 19 млн были отмыты через 16 счетов в шести латвийских банках. Несколько лет спустя фонд Hermitage Capital рассказал об обнаружении еще 430 подозрительных счетов в 14 банках, через которые могли идти похищенные деньги. В 2019 году Билл Браудер обратился с письмом к латвийскому министру юстиции Янису Бордансу, указав, что Латвия бездействует в борьбе с отмыванием денег и с начала расследования не предоставила никакой информации.

Билл Браудер, генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Фото: ТАСС / Ведомости

В том же 2019 году журналисты шведского телевидения SVT нашли следы денег, выведенных по схеме, раскрытой Сергеем Магнитском, в латвийском, литовском и эстонском филиалах банка Swedbank. Журналисты обнаружили, что в период с 2007 по 2015 год через банк было отмыто 4,3 миллиарда долларов — из них 26 млн связаны с «делом Магнитского».

Полиция впервые публично отчиталась о результатах своей работы в феврале 2020 года. Тогда были арестованы активы — в их числе два дома и счет, использовавшийся для продажи яхт, — на общую сумму в полмиллиона долларов.

Весной этого года было арестовано еще несколько объектов недвижимости — на сумму в 230 тысяч евро.

«Расследование установило, что иностранные граждане приобретали эксклюзивные объекты недвижимости в Латвии на деньги, нажитые преступным путем, — рассказала «Новой газете» представитель госполиции Латвии Симона Гравите. — В ходе расследования было установлено несколько эпизодов, когда иностранные граждане покупали недвижимость в престижном районе Тихого центра Риги, чтобы таким образом получить вид на жительство. Когда эти активы были обнаружены, они были немедленно арестованы для выяснения обстоятельств их приобретения и их связей с отмыванием денег».

Банк, в латвийском, литовском и эстонском филиалах которого были обнаружены следы денег по раскрытой Магнитским схеме. Фото: ЕРА

По словам Симоны Гравите, покупка объектов недвижимости осуществлялась на деньги, которые отмывались через офшорные компании, при этом изначальное происхождение средств было сокрыто. В частности, деньги изначально поступали из российского банка в компанию на Кипре, принадлежащую некоему «лидеру преступной группировки», имя которого полиция не раскрывает.

«В ходе расследования были выявлены взаимосвязанные этапы транзитной цепочки для передачи преступных активов, смоделированы гражданские транзакции, с помощью которых эти средства были переведены в Латвию, тем самым фактически изменив страну и источник происхождения, — говорит Симона Гравите. — Владельцы не смогли представить доказательства происхождения средств и прозрачности покупки недвижимости, которые подтвердили бы их законность. Следовательно, после тщательного расследования происхождения имущества собранные для расследования доказательства не вызвали никаких сомнений в том, что арестованное имущество было связано со схемой отмывания денег».

В настоящий момент расследование продолжается.

Мария Епифанова

—