Правила аренды электросамокатов ввели в Казани

Власти Казани договорились с компаниями, сдающими электрические самокаты напрокат, о правилах предоставления электросамокатов в аренду, сообщил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров.

В соглашении, которое было подписано 17 июня, максимальная скорость ограничивается 25 км/ч, а в 60 зонах – 10–15 км/ч. На некоторых участках улично-дорожной сети движение на электросамокатах запрещено (в частности, это касается Казанского Кремля). Усилен контроль за неправильную парковку – нарушителей ждет штраф в 500 рублей, передает ТАСС.

Как рассказал Шакиров, в регламенте о правилах предоставления электросамокатов в аренду «изложены как требования, предъявляемые техническому состоянию самоката, так и ограничения скорости их движения, категоричный запрет на пользование самокатом детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ряд других требований».

Сервисы, сдающие самокаты напрокат, заявляют, что правила «могут понизить транспортную доступность» отдельных районов для их пользователей, однако в целом считают правила «прогрессивными», пишет «Коммерсант».

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, сейчас «для многих это не просто развлечение, есть люди, которые используют их как транспортное средство», поэтому «нужно принимать компромиссное решение». В Казани изучили опыт Москвы, а также городов Европы.

В июне было выписано 488 штрафов (в мае было 200 списаний). Также 21 аккаунт был заблокирован за злостное нарушение правил.

Кроме того, операторами разрабатываются индексы качества вождения пользователя – «резкое торможение, хаотичное движение, способ пересечения проезжей части по пешеходному переходу», сообщил Шакиров.

Напомним, за май в травмпункты Казани после падения с электросамокатов обратились 915 человек. С начала года в Татарстане зарегистрировано шесть ДТП с участием электросамокатов. В происшествиях один человек погиб, шестеро ранены, в том числе четверо детей. В регионе уже сложилась практика, когда пользователей электросамокатов наказывают как водителей транспортных средств, как минимум двух человек лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах. МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов – сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое.