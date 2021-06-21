Зинченко о поражении сборной Украины от Австрии на Евро 2020: Это больше связано с менталитетом

Зинченко сказал, что разочарован результатом поединка. По его словам, игра сборной Украины в первом тайме и то, как футболисты вели себя на поле, было “неприемлемо”. У команды “ничего не получилось”, хотя перед игрой на тренировках игроки “чувствовали себя очень хорошо”, отметил футболист.

Зинченко не согласен с тренером сборной Андреем Шевченко, который назвал физическую усталость ключевой причиной поражения команды.

По мнению хавбека сборной, это “больше связано с менталитетом” – футболисты “должны быть победителями на поле”, а также “бороться и стараться выиграть все индивидуальные дуэли”.

Но теперь игрокам сборной Украины, наверное, “просто нужно смириться с нашим уровнем”, резюмировал Зинченко.

Контекст:

В первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу 13 июня в Амстердаме проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии, но сохранила теоретические шансы выйти в плей-офф турнира в качестве одной из четырех лучших команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

—