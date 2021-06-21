Проигрыш Украины в решающем матче Евро 2020 и новые санкции ЕС и США против Беларуси. Главное за день

Украина проиграла Австрии в матче Евро 2020

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина проиграла сборной Австрии со счетом 0:1, но сохранила теоретические шансы выйти в плей-офф турнира в качестве одной из четырех команд турнира, занявших третьи места в своих группах. Дальнейшая судьба украинской команды определится в среду, когда будут сыграны все матчи группового раунда.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что команде не хватило физических кондиций.

Перед матчем украинские и австрийские фанаты вместе спели известную песню о президенте РФ Владимире Путине “Путин – х…йло”.

США, Канада, Великобритания и ЕС ввели новые санкции против режима Лукашенко

В новом санкционном списке Евросоюза 78 человек и восемь организаций. По мнению ЕС, семеро из них ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные фигуранты списка открыто поддерживают находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. Один из них – российский бизнесмен, которого в ЕС назвали “другом Лукашенко”.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

Кроме того, еще семь стран присоединились к решению ЕС закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов.

Евросоюз на год продлил санкции против России за Крым

Санкции ЕС против России за оккупацию Крыма будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2022 года. Оккупационные власти Крыма заявили, что санкции ЕС “непоправимого ущерба” полуострову не нанесут.

Под Киевом случился взрыв в пятиэтажке

В селе Белогородка под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. Пожар тушили шесть часов, выгорели несколько квартир. В одной из квартир спасатели нашли тело погибшего. Всего пострадали девять человек, трое из них попали в больницу.

Официально причины происшествия пока не известны, но в ГСЧС уверены, что причина точно не в газе, и не исключают наличия взрывного устройства.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее установить причины взрыва.

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных баз и кораблей

Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в обеих странах, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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