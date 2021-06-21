В Киевском водохранилище утонули отец и двое детей

Еще одного ребенка 2017 года рождения местные жители смогли вытащить из воды, однако он скончался в карете “скорой”.

Телеканал “1+1” сообщает, что все они – члены одной семьи, а именно отец с двумя дочерьми. Супруги и двое детей плавали на двух надувных матрасах, однако сильный ветер отнес их далеко от берега. Спасать их бросились местные отдыхающие.

“Вчера как мы прибыли была очень большая волна, почти до метра. Свидетели, которых мы опросили, говорили, что было слышно крики, люди звали на помощь. Один человек прыгнул их спасать, когда он подошел к матрасу, то ребенка не было, потом ее достали. “Скорая” более часа пыталась спасти, но не смогла”, – отмечает начальник водолазно-спасательного отделения Михаил Гордейчук.

Спасатели смогли спасти только женщину. Мужчину и 10-летнего ребенка до сих пор ищут.

“В 750 метрах от берега свидетели видеть матрас уже пустой, без людей, который просто переворачивался на волнах”, – говорит спасатель.

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