Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко

Чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко не мечтал оставаться у власти в будущем, оппозиция разработала план борьбы с его режимом. Об этом рассказал бывший белорусский дипломат Павел Латушко в интервью телеканалу “Дождь”, комментируя историю, когда Лукашенко при посещении детской больницы назвал себя “глюкозой для взрослых”.

Оппозиционный политик заявил о запуске проекта “Победа”, в рамках которого будет сформирован “подпольный актив” по всей Белоруссии. Он отметил, что актив будет задействован “в решающий момент” для противодействия режиму Лукашенко.

Для борьбы с действующим президентом, по словам Латушко, готовятся забастовки по стране. Политик подчеркнул, что оппозиция не надеется на влияние санкций. Напомним, ранее “Дни.ру”, сообщали, что Павел Латушко рассказал, какие санкции вводит Евросоюз против режима Лукашенко и каковы будут их последствия.

Кроме того, политик заявил, что белорусская оппозиция намерена задействовать все возможные общественные механизмы, чтобы оказать правовое давление на режим действующего президента. По словам Латушко, необходимо добиться, чтобы Лукашенко признали “международным террористом”.

Также оппозиционер обратился к белорусским государственным чиновникам. Он призвал тех, кто еще не принял решение, какаю сторону занять, “спасаться с тонущего корабля”. Латушко пригрозил им международной изоляцией. “Он уже обречен”, – заключил политик, вероятно, имея в виду президента Лукашенко.