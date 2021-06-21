 

Мнение: Приравнять змагарский флаг к нацистской символике

21.06.2021, 22:08, Разное
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Хорошая инициатива от МВД Белоруссии.
БЧБ-символику предлагают приравнять к нацистской/коллаборационистской. То же самое предлагается проделать и с лозунгом "Жыве Баларусь".

В Белоруссии предложили отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Белорусский союз журналистов сообщил о предложении МВД республики включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики. Бело-красно-белый флаг и лозунг стали основным символами протестов после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики". Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности, бело-красно-белый флаг»,— сообщает союз журналистов в Telegram. Лозунг «Жыве Беларусь» также назван коллаборационистским.
Согласно позиции МВД, флаг и лозунг использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Бело-красно-белый флаг и восклицание «Жыве Беларусь» использовали «каратели и полицаи, а именно: 13-й Белорусский полицейский батальон SD, Союз белорусской молодежи, Белорусский корпус самообороны, Белорусская краевая оборона».

https://www.kommersant.ru/doc/4867525 – цинк

Помимо прочего, в случае принятия такого закона, носителей бчб-символики можно будет официально привлекать за пропаганду нацизма.
Кстати, с учетом того, что российское и белорусское законодательство в целом ряде вопросов взаимодействуют, может так получиться, что руководство "Спортс.Ру" могут привлечь за пропаганду неонацизма по факту замены белорусского государственного флага на сайте на нацистскую символику. Например, путем официального запроса со стороны Белоруссии в Роскомнадзор.

Источник: Colonel Cassad



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