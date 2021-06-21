Девять идей макияжа для гламурной вечеринки

Какой для вас самый романтичный праздник в году? День всех влюбленных или какой-то другой? Многие девушки обожают романтические вечеринки и сопутствующую атмосферу: любовь, сердечки, романтику и, конечно, счастье находится рядом с любимым человеком. В такой день особенно сильно хочется быть самой красивой, милой и желанной, чем когда-либо.

Если вы ищете подходящий к гламурному вечеру макияж, то вот несколько самых крутых идей, которые мы смогли отыскать.

Идеи для макияжа для гламурной вечеринки

Придется запастись тонкой кисточкой, чтобы сделать этот мейкап. Вместо теней можно использовать помаду и конфетти. Кстати, конфетти – самый простой вариант.

Но для вечеринки можно нарисовать сердечки на щечках. Выглядит очень мило.

Также можно вырезать трафареты в виде сердечек и пройтись по ним тенями, используя пушистую кисть. Обратите внимание на стрелки, они также подведены красным цветом.

Не боитесь тонкой работы? Как на счет вот такого варианта?

Вблизи выглядит очень круто. Элементы макияжа словно неоновые!

Идеи для макияжа глаз

А вот несколько идей исключительно для оформления глаз. Мейкап подчеркнет праздничное настроение, но не будет сильно привлекать внимание: с таким можно отправиться и на работу, и на учебу, и на прогулку.

Сейчас, кстати, в моде белые стрелки. Почему бы не попробовать повторить их в этот особенный вечер?

Если у вас есть розовые блестки, то смело используйте их. Розовые тени, черная стрелка и немного блесток – прекрасный результат!

Хотите знать, как повторить такой макияж? Все просто. Вырежьте небольшой трафарет в виде сердечка, приложите на веко, а чтобы тот не отвалился, используйте липкое, легко удаляющееся косметическое средство. Сделайте мейкап как обычно, затем снимите трафарет. Круто, не правда ли?

Придется немного постараться, но в целом, повторить это не сложно. Запаситесь терпением, разными оттенками розового и красного и тонкой кистью.

А какой макияж приглянулся вам?