Семьи Дэвида Бэкхема, Уилла Смита, Брюса Уиллиса, Орландо Блума и других звезд поздравили их с Днем отца

В воскресенье, 20 июня, в Европе, США и десятках других странах семьи праздновали День отца. Жены, дочери и сыновья, многие из которых – мировые знаменитости, публиковали в своих социальных сетях фотографии своих мужей и отцов. Под многими из них оставляли не только пожелания и поздравления, но и делились историями из жизни, ранее не известными фактами и просто рассказами, как они и их родные провели этот выходной день. Кадры из семейного архива в этот день обнародовали дети Дэвида Бэкхема – Круз и Бруклин, Джиджи и Белла Хадид, Мадонна, Дженнифер Лопес, Уилл Смит, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кэти Перри, Рози Хантингтон-Уайтли, Джессика Бил, Мишель Обама, Сиара, Кэтрин Зета-Джонс, Деми Мур и дочери Брюса Уиллиса, Кортни Кокс, Кейт Хадсон, Николь Кидман и многие-многие другие.

Так, Кэти Перри опубликовала видео из родильной палаты, на котором Орландо сидит рядом с ней с магнитофоном и включает ей спокойную музыку в то время как у нее идут схватки.

Поздравляю с первым Днем отца целителя моего сердца и человека, подарившего мне самый величайший подарок! Я люблю тебя! – написала Перри под видео.

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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Карди Би поделилась с подписчиками видео, на котором ее дочь сидит на коленях у ее папы и партнера певицы рэпером Offset. В подписи певица поздравила артиста с праздником, назвав “лучшим отцом”.

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

А певица Майли Сайрус опубликовала целую галерею совместных фото и видео со своим знаменитым отцом. Кантри-певец Билли Рэй Сайрус – отец не только Майли, но и ее сестры, актрисы Ноа Сайрус. На одном из них Майли с отцом играют дуэтом на гитарах со сцены.

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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью СтормиКликните на фото для просмотра галереи