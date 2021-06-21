В Росавиации назвали города, из которых можно летать в Турцию

Авиакомпании смогут выполнять рейсы в Турцию с 22 июня из 32 российских городов, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с решениями оперштаба правительства РФ выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов», – передает заявление ведомства ТАСС.

При наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей, авиаперевозчики могут возобновить полеты в города Турции из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульянсковска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновит полеты в Россию в полном объеме во вторник.