В Госдепе назвали сроки возвращения посла США в Россию

Посол США в РФ Джон Салливан вернется в Россию на этой неделе, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Он вернется в Москву на этой неделе», – передает его слова РИА «Новости».

Прайс добавил, что Вашингтон приветствует возвращение в США российского посла Анатолия Антонова.

На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.

В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.

Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.