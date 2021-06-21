Украина и Британия договорились совместно строить военные корабли

Украина и Великобритания совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины, соответствующий меморандум подписали Киев и Лондон, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Сегодня, 21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте МО Украины.

По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.

Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.