 

Украина и Британия договорились совместно строить военные корабли

21.06.2021, 21:36, Новости дня
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Украина и Великобритания совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины, соответствующий меморандум подписали Киев и Лондон, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Сегодня, 21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте МО Украины.

По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.

Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.



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