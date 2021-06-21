В ЮФУ создадут искусственный интеллект, имитирующий работу мозга

Специалистами Южного Федерального Университета ведется работа над проектом создания искусственного интеллекта, имитирующего человеческий мозг. Это позволит вести наблюдение за показателями жизнедеятельности, тем самым получая возможность заранее предупредить всевозможные проблемы с самочувствием.

Ученые ЮФУ разрабатывают перечень технологических основ, управляющих системами ии, способных воспроизводить вычислительные примитивы подобно биологическому мозгу, рассказали сотрудники пресс-службы университета.

Они уверяют, что в результате этого исследования вскоре станет возможным полноценный переход от работы с компьютерными системами к изучению архитектуры мозга, подобного человеческому, с внедрением в нее большого количества нейронов, связанных друг с другом. Они буду соединяться между собой специальными проводящими каналами.

В ходе работы над этим проектом будет изготовлен ряд энергоэффективных, электронных элементов для искусственного интеллекта. Они послужат основой для создания медицинских диагностических систем, позволяющих вести наблюдение за показаниями жизнедеятельности и предварительно предупреждать о возникновении проблем со здоровьем.

Также в этот перечень войдут системы, способные вести метеорологический мониторинг с возможностью получения высокоточной информации о состоянии погодных условий, систем, обрабатывающих информацию о естественном языке и осуществляющих переводы текстов, и ряд систем распознавания, позволяющих производить оперативное определение преступника при помощи видеонаблюдения.

Источник: rostof.ru