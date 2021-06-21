 

В ЮФУ создадут искусственный интеллект, имитирующий работу мозга

21.06.2021, 21:28, Разное
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Специалистами Южного Федерального Университета ведется работа над проектом создания искусственного интеллекта, имитирующего человеческий мозг. Это позволит вести наблюдение за показателями жизнедеятельности, тем самым получая возможность заранее предупредить всевозможные проблемы с самочувствием.
Ученые ЮФУ разрабатывают перечень технологических основ, управляющих системами ии, способных воспроизводить вычислительные примитивы подобно биологическому мозгу, рассказали сотрудники пресс-службы университета.

Они уверяют, что в результате этого исследования вскоре станет возможным полноценный переход от работы с компьютерными системами к изучению архитектуры мозга, подобного человеческому, с внедрением в нее большого количества нейронов, связанных друг с другом. Они буду соединяться между собой специальными проводящими каналами.

В ходе работы над этим проектом будет изготовлен ряд энергоэффективных, электронных элементов для искусственного интеллекта. Они послужат основой для создания медицинских диагностических систем, позволяющих вести наблюдение за показаниями жизнедеятельности и предварительно предупреждать о возникновении проблем со здоровьем.

Также в этот перечень войдут системы, способные вести метеорологический мониторинг с возможностью получения высокоточной информации о состоянии погодных условий, систем, обрабатывающих информацию о естественном языке и осуществляющих переводы текстов, и ряд систем распознавания, позволяющих производить оперативное определение преступника при помощи видеонаблюдения.

Источник: rostof.ru



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