 

Владимир Жириновский прогнозирует неизбежный раздел Украины

21.06.2021, 21:28, Разное
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Владимир Жириновский высказал свои предположения относительно будущего Украины. Лидер РДПР уверен, что из-за одного из ее регионов раздел страны неизбежен.
После второго Майдана в 2014 году официальные власти Украины объявили о выборе западного направления развития страны. Однако произошедшие перемены буквально раскололи государство, приведя к военным действиям на востоке. Политика Киева также во многом приобрела характер русофобии, что вызывает жесткую реакцию у Кремля. Свою оценку событиям на Украине периодически высказывают многие парламентарии РФ, в своем новом комментарии Владимир Жириновский выразил свое видение будущего соседней страны.

Глава российских либерал-демократов обращает внимание на жителей Галиции. По его мнению, они не относятся ни к украинскому народу, ни к жителям России, ни к полякам. Это в итоге и приведет к новым непониманиям внутри Украины, усугубив и без того непростое положение. В результате этого Вашингтон и Брюссель попросту могут поставить вопрос разделения территории украинского государства. Причиной тому станет отсутствие единого отношения к Западу в самой Украине. Так, если Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и другие области отличает прозападные настроения, то юго-восточные регионы не согласны с этим.

Чтобы найти компромисс между непримиримым мировоззрением, уверен Жириновский, может помочь только раскол страны. Причем Евросоюз и Соединенные Штаты могут прийти даже к необходимости передать часть русскоязычной Украины в состав Российской Федерации. Допускает лидер ЛДПР и создание новой страны на карте Европы, Галиции. Такой расклад будет выгоден как России, так и странам ЕС, избавив их от лишних проблем.

Источник: inforeactor.ru



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