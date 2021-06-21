 

Лука Сафронов не исключил вероятность романа с Ольгой Бузовой и готов задавить Даву авторитетом

21.06.2021, 21:28, Разное
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Лука Сафронов заявил, что не исключает романа и серьезных отношений с Ольгой Бузовой. Музыкант осудил поведение Давы и готов раздавить его своим авторитетом.
Лука Сафронов известен не только, как сын знаменитого художника Никаса Сафронова, но и как музыкант, а также очень харизматичная публичная личность. Ранее он высказывался относительно Ольги Бузовой, отметив как ее внешнюю привлекательность, так и многочисленные таланты. После выступления певицы на сцене МХАТа о ней снова заговорили как простые граждане, так и профессиональные артисты и критики. Однако Луке Сафронову близка жизненная позиция исполнительницы, а также ее стремление к творчеству во всем.

Однако наибольший интерес у журналистов и пользователей Сети вызвало предположение Сафронова о вероятных отношениях с поп-дивой. Пианист не отрицает свое восхищение Ольгой Бузовой. Все возможно, а любовь зла, подытожил пианист свои рассуждения.

В прошлом у Бузовой уже есть негативный опыт взаимоотношений с мужчинами. После развода с Тарасовым девушка долгое время не решалась на серьезные связи. Особенно больно было артистке принять разрыв с Давидом Манукяном, более известным как блогер Дава. Более того, в обществе многие восприняли его поведение, как пиар за счет более успешной певицы. Лука Сафровнов, комментируя ситуацию, заверил, что готов буквально раздавить Манукяна, причем для этого он воспользуется своим авторитетом. Скандалы мужчин с женщинами сын художника, живущий по «кодексу офицера», считает неприемлемыми, а персону Давы непонятной.

Источник: inforeactor.ru



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