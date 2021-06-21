Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных баз и кораблей

“Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины”, – говорится в сообщении.

Документ подписали в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender D36 министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

Также на мероприятии присутствовали секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Контекст:

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. Предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Документ предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд) и помощь в строительстве двух военных баз.

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