“Такое впечатление, что Путин постоянно в медикаментозном состоянии”. Экс-разведчик КГБ Швец считает, что Путин выглядит, как Гитлер после Сталинграда

По мнению Швеца, на встрече с президентом США Джо Байденом Путину надо было, в числе прочего, показать, что он здоров, бодр, в хорошей спортивной и ментальной форме. Экс-разведчик отметил, что таким президент РФ себя и показал, но его физическое и ментальное состояние улучшалось в последние дни перед встречей.

Так, Швец упомянул интервью Путина российскому госканалу “Россия 24” 9 июня, посвященное преимущественно Украине. “Он выглядел лучше, чем раньше, но все равно, он выглядел каким-то интоксицированным, что ли, в медикаментозном состоянии. Лихорадочный блеск глаз, подергивание мышц лица”, – заявил экс-разведчик.

По его словам, во время интервью NBC News 12 июня Путин выглядел заметно лучше, “но все равно и дергание, и лицо лоснящееся, испарина бросались в глаза”.

“Тут вспоминается мне состояние другого исторического персонажа, Адольфа Гитлера. Когда Германия начала терпеть поражение на фронтах Второй мировой войны, где-то после Сталинграда, неизменным его спутником, ближайшим, стал его доктор, который кормил его горстями всевозможных препаратов, которые тогда называли амфетаминами. Это были наркотические, полунаркотические средства, которые приводили его в чувства, взбадривали… У меня такое впечатление, что Путин находится постоянно в таком медикаментозном состоянии”, – заявил Швец.

Он отметил, что в Женеве Путин выглядел хорошо, но если такой вид был достигнут благодаря препаратам, то за этим должна последовать ломка и или увеличение дозы, или ухудшение состояния. “В общем, посмотрим, что будет дальше”, – резюмировал Швец.

Контекст:

Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. По итогам встречи Путин назвал разговор с Байденом “весьма конструктивным” и результативным и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”, а Байден счел “хорошей, позитивной” атмосферу встречи.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни 68-летний Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали “чушью полной” и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и “у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии”, говорил Швец.

Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за “обстоятельств непреодолимой силы” Путина в политике не будет в 2022 году.

Российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что сообщения о возможной тяжелой болезни Путина, которые периодически появляются в информационном пространстве, – дезинформационная кампания.

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