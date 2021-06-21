Мнение: Письмо: “Не хотела быть матерью-одиночкой”

Ну вот для примера, что делает с фигурой в поле бомбежка короны.

Самое главное, обратите внимание, как человек думает, что у него “слииив”, корону бомбит, и вот тут, от бомбежки короны и начинается настоящий слив, человек теряет берега и человеческое лицо.

loglhhh

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Очень буду благодарна за разбор. Я не знаю, что мне делать.

Я беременна на 5 месяце. С мужем либо война, либо соседи. Я презираю его за его равнодушие.

(Автор воспринимает беременность не как благо, полученное в том числе от мужа, а как свою жертву ему. Именно в этом ее косяк и слив, причем слив себя и ребенка. Она ведет себя так, будто беременна она ради мужа, а он не выполняет долг. Из-за этого она и себя опоры лишает и ребенка своей радости и любви, и остается у нее только бомбежка короны Сокровища)

Я сама вела себя неправильно с момента знакомства, ещё не читала Ваш блог. Когда мы познакомились на СЗ я сразу решила, что он меня недостоин, просто поразвлекаюсь с ним временно. Хотя мы оба голодранцы и ОЗ у нас равная. У нас у обоих ничего нет из Недвижимости. Мне 34, ему 40. Он хорошо зарабатывает, но он все тратит, ничего у него не задерживается. Он очень обаятельный и щедрый был, особенно первые пол года. Он перевложился и материально, и с сексом, и начал остывать, а меня бомбило. Вместо того, чтобы отступить, я просто долбила его. Его мотивация стала угасать ко всему. А претензий у меня становилось все больше. Что у него нет чувств, что я не чувствую себя женщиной с ним, что ничего не происходит.

(Ну вот она убеждена, что мир ей должен, а не она миру. Радикальный внешний локус. Нельзя таким помочь, их судьба – пребывать в ярости, гневе и все время вариться в этом котле)

Когда мы познакомились он ещё был женат, разводился. То что он описывал с бывшей женой произошло и в наших отношениях. Что она такая сякая нехорошая, истерила, долбила его, ревнована, оскорбляла, и мать ее тоже говорила, что он не мужчина. Мне кажется это от того, что девушки с ним быстро уходят в минус. По началу он даёт очень много кайфа, ставит на пьедестал.

(Она думает, что истерики ее от минуса. Хотя истерики – это плюсующая хлеборезка, которой должны. Мужчина мягкотелый и терпит баб со скалками, то сливается, то косячит, поэтому у него такие повторения)

Он говорил, когда мы познакомились, что очень хочет детей. Красиво отписывал наше будущее. Спустя два года уже не говорил и секс был раз в месяц, но я забеременела. Он показал радость. Я просто истериками выбила из него предложение (про бывшую он тоже самое говорил, что там прям всей семьей выбивали женитьбу и мать и Сестра насели на него). Про прошлую свадьбу он в негативном ключе рассказывал. Наша тоже была ему не в радость, он выглядел несчастным. Мы сделали свадьбу только вдвоём.

(Свадьбу выбила и возненавидела его за это еще сильней, потому что автор живет в состоянии кредитора)

Сейчас жизнь невыносима для нас. Все прелести беременности, когда муж рад и заботится, отсутствуют. Он все делает механически, помощь по дому и тд. Ко мне он полный ноль. Он меня обнимает иногда, говорит что любит. Мне от этого ещё хуже. Я ненавижу его за его равнодушие. Потому что он мне очень нравится, он красивый и умный, я не хочу другого. Но я ему не интересна, жизнь как соседи разрушает меня, и сколько ещё ждать пока он заведёт себе новую, я не выдержу. Никогда не хотела быть матерью одиночкой.

(Где здесь просвет? Там, где она признает, что любит его, и описывает, что он тоже обнимает ее и говорит о любви. То есть у них нормальная пара, в общем-то. Но у автора высокая планка притязаний, муж должен млеть и кружить, она хочет быть не хуже, чем беременные инстаблогеры, которые хвастаются фото-блаженством и мужьями-голубками. Но у тех блогеров есть хорошее качество – они в некоторой степени опираются на себя, когда показывают фальшивую красивую обертку. А автор хочет истерить и качать права скалкой, повиснув на муже, а опираться на себя и радоваться тому, что имеет, не собирается)

В какой-то момент я стала сливаться в этих отношениях, сейчас моей фигуры нет, есть только его. Даже фигура ребёнка очень маленькая. Потому что целыми днями меня трясёт, я не понимаю как я натворила такое со своей жизнью. Сейчас ушла к себе на съемную квартиру.

(Она сливается из-за того, что вся целиком превратилась в скалку, превратилась в гнев и обиду. Но ей кажется, что слив – это ее любовь к нему. Хотя любовь ее – единственное, что как-то спасает ситуацию. Но она думает, что это слив и хочет защищать свои границы не только скалками, но и дистанцией-щипцами)

Подскажите, пожалуйста, как восстановиться от слива беременной, какие ресурсы прокачивать. И возможно ли вернуться в стадию любви на стадии отвращения с его стороны.

(Она хочет вернуться с его стороны, за него вернуться к любви. Сама к любви возвращаться не желает, хочет, чтобы он ей служил. Автор, у вашего ребенка формируется мозг сейчас активно, вы несете ответственность за него. Срочно избавляйтесь от гнева и начинайте возвращать в границы свое взрывающееся от гордыни раздутое эго. Ходите слушать, как поют птицы, смотрите как цветут цветы, к мужу относитесь как другу или родственнику, доброжелательно, спокойно, нежно, забудьте про свои страсти и свои претензии к нему, все это у вас от большой короны, которая вас приведет на дно)

Очень благодарна Вам за ценную информацию.