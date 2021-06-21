 

Любит? В активном поиске? – Личное мнение

21.06.2021, 21:02, Разное
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Люблю тебя, написала Сонечка Таюрская в Сториз и отметила Илью Прусикина на фотографии.

Какая прелесть.


Фото: Соцсети

Поговорим о любви?

Вот лично я в упор не понимаю, зачем выставлять напоказ свои чувства. Если они есть, конечно.

Ещё меньше я понимаю, когда люди, если они любят кого-то, вываливают в тот же момент свои половые признаки посторонним.


Фото: Соцсети

Нет, когда девушка в поиске — тут всё понятно. Смотрите, вот сиськи. Глядите, вот пупок, подмышки, лобок и так далее — товар нужно показать лицом.

Но если ты говоришь «Люблю», на какую целевую аудиторию рассчитана твоя обнажённая грудь? С какой целью производится её демонстрация?

Для работы? Так ты — певица. Не стриптизёрша. Для работы тебе нужно петь, демонстрировать вокальные данные, танцевальные — возможно. Но не голое тело, верно? К пению оно никакого отношения не имеет, правильно?

Поймите, я не ханжа. Сиськи-письки — это прекрасно. Даёшь больше пупков и жоп! Свободных жоп, а не влюблённых.

У Сонечки, как я вижу, хорошая грудь. И вообще она вся такая упругая, пышная, манит.

При этом пишет: люблю Прусинкина или как там его. Зачем тогда показывать свою обнажёнку не ему, а куче посторонних зрителей?

Я люблю эстетику тела. Мужскую, женскую — это неважно. Но глядя, как голый мужик в постели мнёт влюблённую в него грудь, меня передёргивает от отвращения — чувствую себя, будто подглядываю в замочную скважину за чужой половой семейной жизнью.

И ведь я этого не хотела, мне насильно это всё суют в глаза!

Зачем из нас делать куколдов или как там правильно называют таких извращенцев? Нормальным людям это в глаза совать не нужно.

Не понимаю этой назойливой демонстрации голых чувств. А вы? Возникало желание показать свои причиндалы всем вокруг, когда были влюблены в кого-то?

Источник: Лена Миро



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