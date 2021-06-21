 

Мнение: Время Сталина?

21.06.2021, 20:56, Разное
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39% россиян продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в истории. Речь не про историю России или СССР. Речь – про историю всего человечества.

В первую пятерку выдающихся личностей также вошли Владимир Ленин (30%), Александр Пушкин (23%), Петр I (19%) и Владимир Путин (15%). При этом доля тех, кто называл Путина, сократилась в два раза за четыре года (34% в 2017 году), а Пушкина — с 34% до 23%.

В десятке – Юрий Гагарин (13% против 20% в 2017 году), Георгий Жуков (12%), Леонид Брежнев (10% против 8% в 2017 году), Альберт Эйнштейн (9% против 7%), Дмитрий Менделеев (8% против 10%).

Это все результаты майского опроса «Левада-центра»*. И результаты – удручающие. Как бы я не пытался представить аналогичные опрос в Германии, никак не могу представить, чтобы немцы назвали выдающимся персонажем Гитлера. Это потому что у меня фантазия плохо развита, потому и не могу представить? Или все-таки дело в чем-то другом?

Но, по-моему, это чудовищно. Что для 39% россиян упырь Сталин – самый выдающийся персонаж в истории человечества. Может, время сейчас такое?  Время, когда сознание россиян так плотно нашпиговано пропагандистским мусором, что на фоне этой горы мусора и Сталин выглядит великим?

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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