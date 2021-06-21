 

Мнение: О полном безвизе для россиян

21.06.2021, 20:54, Разное
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Соседи удовлетворённо потирают руки, читая новости из России. У них-то как минимум безвизовая зона с Европой, и 30 стран открыты для свободного посещения, не считая нынешних санитарных ограничений. А для россиян всё плотнее и ближе подступает свой «безвиз». Полный.

Начало с США.

Российские власти включили Соединённые Штаты в список недружественных стран и на этом основании запретили американским дипломатическим учреждениям нанимать российских граждан. Это вынудило посольство США сократить штат в 4 раза. И оно с 12 мая приостановило выдачу неиммиграционных виз, кроме дипломатических. Теперь консульские функции американского посольства сокращены до экстренных услуг гражданам #США и выдачи «крайне ограниченного числа» иммиграционных виз и только в случаях, когда речь идёт о вопросах «жизни и смерти».

Такая ситуация надолго.

Российские власти пока не планируют снимать с США статус «недружественной страны», из-за которого была парализована работа американского посольства и прекращена выдача американских виз. Никаких предпосылок для исключения США из недружественного списка на данный момент нет, сообщил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хотя саммит в Женеве #Кремль оценил как конструктивный, практических результатов по его итогам ещё предстоит подождать.

А новые санкции Администрации президента Байдена, о которых объявлено накануне, срок этого ожидания ещё больше увеличат. Не видать американских виз россиянам, как своих ушей. Хотя особо сообразительные могут задорого получить их, например, в Казахстане. Также нет проблем у бизнесменов и чиновников, владеющих имуществом в США или имеющим ВНЖ в одной из зарубежных стран.

Остальным придётся сидеть дома. Ибо Европа, за редким исключением, тоже не спешит открываться россиянам.

Такой вот «тотальный безвиз» по-кремлёвски. Ещё один шаг в сторону #СССР. Единственный вопрос: зачем идти туда, чья несостоятельность доказана на практике?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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