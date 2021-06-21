Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыном Корнеем, Мария Миногарова и другие на закрытии Beat Film Festival

Очреедной кинофестиваль Beat Film Festival завершил свою работу – его кульминацией стало награждение лауреатов киносмотра вечером 18 июня в ДК Рассвет. Гостями церемонии закрытия стали Маша Миногарова, Варвара Шмыкова, Даниил Радлов, Эмми Америка, Симона Куст, Саша Мадмуазель, Денис Катаев, Юрий Сапрыкин, Илья Красильщик и другие.

Гран-при Национального конкурса получил фильм “Трещины” Паши Никифорова о петербургской стрит-арт сцене. Специальный приз от фонда V–A–C получил “Чиллнобыль” — фильм о юноше, который хочет устроить рейв у Чернобыльской АЭС, снятый выпускником ВГИКа, уроженца гватемалы Пабло Рохасом Кастильо. Всего в программу Beat Film Festival в 2021 году вошло 49 фильмов, из них 40 были доступны на Кинопоиск HD. Лучшие фильмы летней программы фестиваля можно будет увидеть осенью, в рамках фестиваля Beat Weekend. После награждения гостя показали фильм “Шрамы Али Булалы” о самом безбашенном скейтере нулевых.

Варвара Шмыкова с сыном Корнеем Даниил Радлов Мария Миногарова Юлия Варшавская и Денис Катаев Эмми Америка Симона Куст с гостьей фестиваля Юрий Сапрыкин Евгений Митта, Андрей Сильвестров Гости фестиваля