 

Варвара Шмыкова с Даниилом Радловым и сыном Корнеем, Мария Миногарова и другие на закрытии Beat Film Festival

21.06.2021, 20:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очреедной кинофестиваль Beat Film Festival завершил свою работу – его кульминацией стало награждение лауреатов киносмотра вечером 18 июня в ДК Рассвет. Гостями церемонии закрытия стали Маша Миногарова, Варвара Шмыкова, Даниил Радлов, Эмми Америка, Симона Куст, Саша Мадмуазель, Денис Катаев, Юрий Сапрыкин, Илья Красильщик и другие.

Гран-при Национального конкурса получил фильм “Трещины” Паши Никифорова о петербургской стрит-арт сцене. Специальный приз от фонда V–A–C получил “Чиллнобыль” — фильм о юноше, который хочет устроить рейв у Чернобыльской АЭС, снятый выпускником ВГИКа, уроженца гватемалы Пабло Рохасом Кастильо. Всего в программу Beat Film Festival в 2021 году вошло 49 фильмов, из них 40 были доступны на Кинопоиск HD. Лучшие фильмы летней программы фестиваля можно будет увидеть осенью, в рамках фестиваля  Beat Weekend. После награждения гостя показали фильм “Шрамы Али Булалы” о самом безбашенном скейтере нулевых.

Варвара Шмыкова с сыном КорнеемДаниил РадловМария МиногароваЮлия Варшавская и Денис КатаевЭмми АмерикаСимона Куст с гостьей фестиваляЮрий СапрыкинЕвгений Митта, Андрей СильвестровГости фестиваля



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Американские диетологи назвали самый опасный способ приготовления яиц

18.06 / Володин призвал депутатов личным примером показать россиянам пользу вакцинации

05.01 / Мнение: Если в ФСБ, СВР или ГРУ появятся свои Сноудены да Мэннинги…

20.04 / Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий

07.08 / В Минске задержали звукорежиссера, включившего песню «Перемен» Виктора Цоя

23.03 / Мнение: Слон в посудной лавке

28.08 / Ученые нашли в космосе редкие экзотические объекты

15.07 / Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске

17.12 / Мнение: Дивное светлое прошлое

18.05 / Мнение: А ТЫ сегодня уже помолился на любимую страну, ура-патриот?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика