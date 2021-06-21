В горе и радости: Снежанна Георгиева о первом свидании с будущим мужем и о том, как они вместе победили рак

Новой героиней программы Светланы Бондарчук “Света вокруг Света” стала Снежанна Георгиева. Светская львица, блогер и бизнесвумен откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем, финансистом и предпринимателем Артемом Зуевым, о том, как он поддерживал ее, когда она тяжело болела и какие отношения сложились у супруга с ее мамой. Артем, который избегает публичности и не часто попадает в объективы фотографов, впервые принял участие в интервью.

Будущие супруги познакомились в ресторане 19 лет назад. Об этом они рассказывали по очереди и, как выяснилось, помнят ту встречу одинаково хорошо. Правда, на тот момент 25-летняя Снежанна не была заинтересовала в серьезных отношениях.

Познакомились мы в ресторане. Он сидел со своей компанией, часов в 6 утра завтракал, в ночь с пятницы на субботу. Я была со своими подругами. Нас было трое, и моя ближайшая подруга Марианна, когда увидела неподдельный интерес парней, которые сидели за соседним столом, и заметно оживились, она встала, подошла и сказала, чтобы не было недопонимания: “Мы не бл…, мы позавтракать приехали”, – рассказала Снежанна.

Снежанна Георгиева с мужем Артемом Зуевым и Светланой Бондарчук

А позже Артем добавил, что был нетрезв, поэтому вместе с другом подсел к девушкам. Вот только алкоголь сыграл с ним злую шутку – Артем уснул на плече у Снежанны.

На ней было светлое платье в горошек. Такой ангельский образ, – вспоминает эту встречу муж Георгиевой. Будущий муж Снежанны уже давно присматривался к красивой девушке и даже знакомился, но она не запомнила его. Как она призналась, ей меньше всего хотелось тогда серьезных отношений. На первое свидание будущая жена Зуева пришла с подругой и с еще одним поклонником. Впрочем, Снежанна все-таки начала встречаться именно с Зуевым. Через два месяца свиданий 30-летний Артем предложил ей жить вместе, но замуж она не. Замужество не собиралась, так как не считала это чем-то обязательным, а перед глазами были разные примеры счастливых женщин – ее мать четыре раза была замужем, а бабушка всю жизнь прожила с одним мужчиной.

К свадьбе Артема и Снежанну подтолкнул Александр Чистяков, супруг певицы Натальи Ионовой. Будущие супруги сидели в машине Чистякова после праздника и были исключительно нежны друг с другом. Увидев это Александр предложил им “да поженитесь вы уже”. Влюбленные сыграли свадьбу, а позже у них родились двое детей: в 2004 году – дочь Соня, а в 2010 году – сын Георгий.

Снежанна и Артем в день своей свадьбы

У Артема сложились теплые отношения с мамой Снежанны. Они созваниваются, пишут друг другу несколько раз на дню.

Я даже не знаю, о чем. Но они такие настоящие дружбаны, чему я очень счастлива, – говорит Снежанна.

И семь лет назад, когда у Снежанны диагностировали лейкемию, теща и зять поддержали друг друга и свою любимую Снежанну. Пока она проходила несколько курсов химиотерапии, ее мама и муж были рядом. При этом она сама думала совсем о другом, а когда стало чуть лучше, решила на всякий случай расписать сценарий своих похорон.

Со мной это случилось в ноябре, и я очень переживала, что не успела Соне и Гоше купить на зиму зимние сапоги. Клянусь, будучи в одном шаге от смерти, меня беспокоило только это, я не лукавлю. И когда меня после первой химиотерапии отпустили в Москву, я думала – я столько всего должна им сегодня на всякий случай сделать, чтобы потом, не отвлекаясь, сконцентрироваться на лечении. В свой первый приезд в Москву, мне не разрешали выходить никуда, и я вызывала в том числе и нотариуса домой. Меньше всего в тот момент я думала, что чувствует мой муж. Но знала, как только вслух проговорю эти дурацкие детали, они меня отпустят и я не буду к ним больше возвращаться. Я проговорила и мне показалось, что я сделала так, чтобы всем было максимально легко в этот не дай бог сложный момент. Я все объяснила, как это должно быть, и мы перевернули эту страницу.

Снежанна с детьми – дочкой Соней и сыном Георгием