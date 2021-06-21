В Подмосковье более 10 тыс. привитых от COVID-19 подали заявку на розыгрыш квартиры

Более 10 тыс. человек зарегистрировались на розыгрыш квартиры за вакцинацию в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

«Мы объявили об этой акции с 15 июня, на текущий момент… мы зафиксировали регистрацию более 10 тыс. человек. Это те люди, которые согласились принять участие в розыгрыше и которые действительно вакцинировались», – цитирует РИА «Новости» Стригункова.

Также она отметила, что практически каждый день запись на вакцинацию в Московской области увеличивается в два раза.

«Записей у нас прирост увеличился. Начиная с 15 июня он вырос в день, я сейчас говорю не о вакцинациях, а о записях на вакцинацию, практически каждый день запись увеличивается в 2 раза», – сказала она.

Напомним, ранее жители Подмосковья, получившие первый компонент вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, стали участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.