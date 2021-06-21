В городах-героях и городах воинской славы провели профилактику на мемориалах «Вечный огонь»

Торжественные церемонии профилактики газогорелочных устройств на мемориалах «Вечный огонь» прошли в городах-героях и городах воинской славы РФ в рамках проекта Народного фронта «Вечный огонь в нашем сердце» в преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

В соцсетях проходит флешмоб #ВечныйОгоньвмоемсердце. «В этом году мы предложили провести торжественные церемонии профилактики городам-героям и городам воинской славы. Мы благодарны Мурманску, Смоленску, Великому Новгороду, Владикавказу и другим городам, которые отозвались и также провели церемонии торжественной профилактики. Смысл этой, казалось бы, технической работы на самом деле очень глубокий. Мы хотели показать всем молодым ребятам, которые пришли или посмотрели это в репортаж и соцсетях, что даже когда эти работы проводится Вечный огонь не гасится, а переносится на специальную горелку. Мы просто обязаны хранить его в наших сердцах. И конечно, наш флешмоб, который мы запустили в социальных сетях – это попытка рассказать тем, кто еще не знает, не подумал, не понял, что же такое Вечный огонь для нашей страны», – отметила Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь Поискового движения России.

Церемонии прошли в городах-героях Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Волгоград, Тула, Мурманск и Смоленск, а также в городах воинской славы Великий Новгород и Владикавказ, Вязьма, Ельня и других, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

В Москве церемония состоялась на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Ее провели специалисты АО «МОСГАЗ», которые более полувека обеспечивают сохранность пламени. На время профилактики огонь при помощи специального факела переносят на временную горелку, по своим техническим характеристикам не уступающую постоянной: конструкция прошла испытания на работоспособность в условиях, приближенных к ураганному ветру и сильному ливню. Когда все необходимые профилактические работы подходят к концу, пламя возвращают на почетное место.

Специальными гостями мероприятия стали семьи – победители международного конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь», который проводили в преддверии Дня Победы в рамках проекта «Вечный огонь в нашем сердце» ОНФ и АО «МОСГАЗ». В этом году конкурс объединил более 20 тыс. семей из 83 регионов РФ и четырех иностранных государств. На церемонии ребята и их родители не только вживую увидели символ памяти, который они рисовали ко Дню Победы, но и ознакомились с его устройством, узнали об истории создания мемориала и людях, которые вот уже более 50 лет обеспечивают сохранность пламени.