 

Мнение: Жара пришла. Перчатки не снимать!

21.06.2021, 20:32, Разное
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А вообще всех, похоже, можно уже поздравить (не дай бог!) с приходом “нового 2010-го” на многострадальную русскую землю. Я имею в виду жару – и даже не Жару, а ЖАРУ. Как по мне, это будет пострашнее ковида! В прошлый раз, 11 лет назад, все началось, как сейчас помню, 26 июня. И после этого – ни единого дождя, с температурой от 36 до 42. В Москве было точно как в Сахаре.
Неужели опять?! Или все-таки нас минует чаша сия?

Одно можно сказать: с такими “изменениями климата” как-то, на мой взгляд, все больше теряется смысл этих “поездок на Юг” – которые всегда были фетишем в нашем родном Нечерноземье. Ну правда, зачем переться куда-то в Сочи и платить бешеные деньги за койку в курятнике и право полежать на пляже – когда у тебя и в родном Сыктывкаре те же 32 в тени, дом свой, да и пляж тоже есть?! В конце концов, русичи тоже были не дураки и почти все свои города строили на реках. А вода в этих реках тоже прогревается стремительно…. если только не испаряется вовсе (как оно бывало в 2010).

Так что реально есть смысл ехать только в Турцию – потому что там “все включено” и минимальный марш-бросок от кондиционера до воды. Зачем народ прется в Анапу и Крым – убей не пойму.

Но, правда, в 2021 по сравнению с 2010-м появилась своя специфическая бесчеловечная нотка: “Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев”. Странно, что он не высказался заодно и о перчатках. Надо ли носить на руках перчатки при температуре 32 градуса в тени? – Конечно, да! Какие могут быть у ковидобесов сомнения.

Источник: Размышления вольного социолога



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