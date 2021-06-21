Врач Мясников назвал нормальную температуру тела человека

Врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал нормальную температуру тела. Исходя из его заявлений, даже 38 градусов не считается чем-то страшным и требующим немедленного вмешательства.

Он объяснил, что нужно учитывать ряд других факторов, среди которых место измерения. Для измерения под мышкой нормальной считается 37,5, а в случае с ротовой полостью или анальным отверстием – 38 градусов. При этом в такой температуре нет ничего опасного для организма и даже в случаях госпитализации из-за инфекционных или вирусных заболеваний врачи стараются не сбивать её, если термометр не показывает выше 38.

В конце своего обращения Мясников объяснил, что для него важно, чтобы люди не старались при малейшем увеличении температуры тут же сбивать её всеми доступными лекарственными средствами. Это может навредить организму. Речь идёт только о тех случаях, когда сам человек не испытывает никакого дискомфорта даже если показатели выше 37 градусов. В случае необходимости даже 36,6 нельзя считать нормой и необходимо обратиться за помощью к врачу.

Источник: smotrim.ru