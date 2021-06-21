Неубиваемый и недорогой Doogee S97 Pro с 8500 мА•ч, NFC и лазерным дальномером прибыл в Россию

В Россию прибыл недорогой смартфон с аккумулятором на 8500 мА•ч и модулем NFC. Doogee S97 Pro, первый такой неубиваемый девайс с лазерным дальномером, получил Android 11.

Современные телефоны обладают множеством технологий, выполняя роль не только коммуникатора, но и навигатора, компьютера, секретаря и многие другие. Однако настоящую революцию смог совершить в индустрии китайский бренд Doogee. S97 Pro оснащено дальномером лазерного типа, который, по заверению производителя, пригодится и в путешествии, и в ремонте, монтаже мебели и в других ситуациях. Кроме того, смартфон измеряет углы, уровень шума и чистоту воздуха.

Сейчас аппарат уже прибыл в Россию и вскоре его можно будет приобрести. При этом у него демократичный ценник, по сведениям экспертов, он составит менее 24 тысяч рублей. При этом до 25 июня за обладание гаджетом можно будет заплатить только 14,4 тысячи рублей по условиям соответствующей акции официального онлайн-магазина на платформе Tmail AliExpress.

За эти деньги россияне получат полноценную защиту смартфона по стандартам IP68 и IP69K, что предполагает неуязвимость перед влагой, пылью, царапинами, ударами и даже погружением в воду. Бесконтактные платежи аппарат осуществляет благодаря установленному модулю NFC. Автономность устройству придает аккумулятор емкостью 8,5 тысяч мА•ч, «с коробки» в устройстве установлено одиннадцатое поколение операционной системы Android. Дисплей смартфона диагональю 6,39 дюйма с разрешением HD+ получил отверстие для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера здесь четвертная, с датчиками на 2, 2, 8 и 48 миллионов точек. Однокристальную платформу MediaTek Helio G95 дополняет чип на 8 гигабайт оперативной памяти, флэш-накопитель в девайсе 128-гигабайтный.

Источник: potokmedia.ru