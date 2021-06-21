Ученые озадачены причиной возникновения мигрени у космонавтов на МКС

Учёные из РФ и США озадачены причиной возникновения мигрени у космонавтов на борту МКС. Некоторые из них пожаловались на головные боли и повышенный уровень усталости, нетипичный для обычного утомления.

Сразу после обращения научные сотрудники NASA выдвинули предположение, что всему виной высокое содержание углекислого газа. В частности, его концентрация в 3 миллиметра ртутного столба, являющихся нормой, должна быть пересмотрена и снижена. Об этом говорится и в докладе, в ходе которого изучалось воздействие углекислого газа на работников МКС в период с 14 марта 2001 по 31 мая 2012 года. За этот период было зарегистрировано 46 жалоб, причём все жалобы были только в двух случаях: при работе в ограниченном пространстве или когда космонавты собирались все вместе. Именно поэтому в NASA считают целесообразно снизить уровень содержания углекислого газа на борту станции.

Российские эксперты из космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») не согласны со своими коллегами из США. Они отметили, что 46 жалоб из 1670 полётов – это ничтожно мало и недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать об избытке углекислого газа. Также российские специалисты усомнились в данных, ведь нет возможности провести комплексное обследование организма и с уверенностью сказать, что именно вызывало мигрени. Именно поэтому учёные считают, что виной всему низкая гравитация в совокупности с другими факторами, а их может быть до 200, которые вызывают аналогичные симптомы.

Источник: ria.ru