 

Звезда сериала “Друзья” умирает от неизлечимого заболевания

21.06.2021, 20:19, Разное
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Недавно артисту диагностировали рак простаты четвертой стадии. Метастазы появились уже в других органах, поэтому все, что остается, ждать, когда болезнь сделает свое дело. Увы, в этой стадии онкологию уже невозможно победить.

По словам звезды сериала “Друзья”, о раке он узнал в 2018 году. Все это время актер пытался остановить прогрессирующее заболевание. Однако онкология была обнаружена слишком поздно, поэтому постепенно болезнь распространилась на кости, что привело к параличу конечностей.

Джеймс Майкл Тайлер отметил, что поначалу принимал гормонотерапию, и она отлично помогала во время первого года лечения. Теперь актер пытается остановить болезнь с помощью химиотерапии, но его состояние ухудшается. Именно поэтому артист не появился в специальном выпуске сериала “Друзья”, который вышел несколько недель назад.

Напомним, в конце мая актеры легендарного ситкома собрались вместе, чтобы сняться в особенной серии. Во время работы над эпизодом Дэвид Швиммер рассказал о своих чувствах к Дженнифер Энистон. Как оказалось, во время съемок сериала актеры, игравшие пару на экране, испытывали симпатию друг к другу.

Однако в итоге артисты решили остаться друзьями, а всю нежность передали своим персонажам. Первый поцелуй влюбленных произошел под прицелом телекамер в декорациях кофейни Central Perk.



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