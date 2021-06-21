Мнение: Письмо: “Тошнило друг от друга”

Еще одна гневная, бомбящая, отравляющая себя и детей женская корона, сливающая фигуру под ноль.

Такое ощущение, что многие тетки сознательно вызывают чертей, и эти черти раздирают их на части.

thevinedairy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Хотелось бы попасть на разбор к вам или вашим комментаторам и понять, в каком направлении мне двигаться дальше.

Мне 38, средняя зарплата, жилье, дети – двойняшки.

Бывший мужчина, отец детей (в документах не указан), 33 года. 10 лет совместной жизни.

Расстались два года назад очень плохо. Думаю, был глубокий дефолт, тошнило друг от друга. Выручало строительство совместного дома в Подмосковье, где он, по его словам, пропадал. Я не возражала, но, когда он приходил домой, хотела от него помощи с детьми и результатов строительства. А они были микроскопическими. Он всегда говорил, что делает, что может и старается, а если не устраивает, я могу заняться эти сама.

После очередного скандала, он предложил разойтись, я согласилась. Потом узнала от подруги, что он параллельно уже год живет с другой дамой. Мне показалось, я слышала грохот упавшей короны. Я ругалась на себя, насколько можно было не замечать очевидного. Было очень обидно, что пока я занималась с двумя младенцами, он устраивал свою личную жизнь. Никак не могу побороть эту обиду.

(Корона у нее не падала. Корону забомбило и она начала расти. И здесь опять, как в последнем письме, она занималась не своими любимыми детьми, а для мужчины занималась его детьми, он ей за это должен. Женщины, когда вы уже перестанете считать материнство жертвой? В этом ноль самоуважения и уважения к детям)

Потом он уехал жить за 1000 км с новой семьей. Я сделала для себя вывод, что между детьми и дамой, он выбор сделал. Надеялась, что не увижу его.

(Он сделал выбор между злющей автором, с которой их “тошнило друг от друга” и другой женщиной. Дети – это то, что держало его с автором и заставляло терпеть ее яд. Но автор злорадно считает, что он отказался от детей, а не от нее)

Пока ничего о нем не слышу и не знаю, проблем нет. Мне нравится моя жизнь, у меня есть самое главное –дети. Постоянно какие-то дела, ремонт, дача, учеба, работа… Только в личной жизни вакуум. Может, оттого, что имидж ушел в минус и все ресурсы тоже. Работаю над имиджем, но подсознательно сравниваю себя с новой дамой. Пока проигрываю. Хотя понимаю, что такое сравнение не приемлимо. Сейчас немного восстанавливаюсь.

(Теперь она сидит и травит себя этим ядом. Как и прошлая автор. Разрушает себя обидами, ревностью, завистью и злостью)

Но не дает покоя реакция на его приезды. Хоть они всего 2 раза в год по нескольку часов, но до сих пор меня трясет, когда я узнаю, что он собирается приехать к детям. Стараюсь в это время быть не дома, чтоб не видеть его. От одного вида противно. Противно слушать, как он говорит, что скучает по детям и из недели пребывания здесь, посещает их 1 раз на пару-тройку часов. Это не мое дело, но меня бомбит. Почему? Он привозит что-то оттуда, я отказываюсь или выбрасываю. Не хочу ничего брать оттуда и от него в частности. Опять бомбит? Хотела бы узнать новости о том, как ему плохо, как он все осознал и понял. Какого это – отказаться и потерять своих детей.

(Автор как террорист, взявший детей в заложники, хочет увидеть горе на лицах родителей и их согласие подчиниться его власти)

Как перестать реагировать. Дружить я с ним не смогу никогда, но хотелось бы относиться спокойно. Не трястись и не злиться.

(Умерить свою грандиозность. Свое “да как посмел этот смерд променять меня”. Пока женщины учатся все больше и больше надуваться важностью, их все сильней и сильней бомбит, все хуже и хуже их дела, вот что я вижу в письмах)

И еще вопрос, если позволите. Стоит ли мне начать знакомиться мужчинами и устраивать личную жизнь? Или еще много нужно исправить прежде чем заниматься ресурсом любви? Не могу позволить себе облажаться перед детьми.

Спасибо, если прочитали.

(Облажаться – это, наверное, позволить очередному смерду войти в дом к детям и не остаться служить. С такой позицией лучше не пытаться заводить отношения)