 

Вернувшегося посла США поселят за 101 километр от Москвы

21.06.2021, 21:21, Разное
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Пресс-секретарь МИД Мария Захарова рассказала журналистам, как изменится режим работы посла США в России Джона Салливана после его возвращения в страну.

Новой резиденцией посла станет село Перелыгино в 102 километрах от МКАД. Посольство разместится в усадьбе XVII века, построенной для купца Афанасия Круглова, казённого в 1717 году за получение денег от шведской разведки.

Посла США поселят за 101 километр от МосквыСам Салливан объяснил необходимость переноса посольства за город сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Также посол заметил, что теперь он может добраться до студии радиостанции “Эхо Москвы” без пробок, что существенно облегчит донесение позиции американских властей до простых россиян.

Американская сторона поблагодарила МИД за возможность продолжить работу посла в России и пообещала ответить встречной услугой. По мнению экспертов, отреставрированная усадьба генерала Джона Ли в штате Висконсин может быть передана в распоряжение посла РФ Антонова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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