Мнение: Миф о 9000 заводов, 2 года за очковтирательство и западная цензура

1. Всепропальщики часто говорят: «ну что вы нам рассказываете про новые заводы. Сейчас только разная мелочёвка открывается, где всего-то по 500 человек работает. Вот при Сталине открывали по одному крупному заводу в день!».

Это неверно сразу на многих уровнях. Во-первых, промышленность сейчас неизмеримо мощнее, чем при Сталине, так как мы находимся на совершенно другом уровне развития экономики. Не в укор советской власти, но к фактам надо относиться с уважением. Заводы, которые в будничном порядке строит современная Россия, сталинский СССР потянуть не мог физически — не было ни денег, ни кадров, ни технологий:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся)

Во-вторых, при Сталине крупным заводом считали любую мастерскую, в которой работало 16 рабочих, и в которой был хотя бы один механический двигатель. Вот наглядное тому доказательство: на заглавной картинке об этом прямо говорится в статежегоднике Госплана.

Никто не может точно сказать, сколько реально было построено заводов при Сталине. Называется то цифра в 1500 за первую пятилетку, то 9000 за две первых пятилетки (последняя, вероятно, позаимствована шутниками из мема про «более 9000»). Если бы это было правдой, то означало бы открытие 2-3 предприятий в день. Нереально, если говорить про настоящие заводы, но вполне возможно, если называть «крупными заводами» маленькие мастерские.

2. Ещё к вопросу о том, можно ли доверять советской статистике. Школьники в киножурнале «Фитиль» от 1962 года подсчитывают, на сколько лет надо посадить директора совхоза за завышение собранного урожая:

https://www.youtube.com/watch?v=eT2zPH__Umk

Похоже, проблема очковтирательства в СССР была настолько распространённой и необоримой, что недопустимость этого греха пытались втолковать не только взрослым, но и детям, едва освоившим азы математики.

3. На современном Западе перенимают сейчас лучшие советские практики контроля над «лишней» информацией. Цитирую из Фейсбука:

https://www.facebook.com/maiorov.alex/posts/10226589865315474

Кажется, пфайзер даёт иногда жёсткие побочки. Попытки найти информацию о побочках блокируются гуглом, однако их легко найти через duckduckgo.

Мой личный опыт – это несколько дней невропатологической симптоматики вплоть до осязательных галлюцинаций после второго укола и полуторанедельное расстройство пищеварения после первого укола.

Опыт моего личного знакомого – развитие нервного срыва в течении трёх недель после пфайзера. Начинается с мышечных болей, слабостей и парастезий, а дальше, как повезёт.

Будьте внимательны.

Конечно, есть много людей, которые укола не заметили вовсе…