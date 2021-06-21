Воссоединение двух неудачников – Личное мнение

Айза заявила, что сошлась с Гуфом. Точнее, то, что осталось от Айзы, сошлось с тем, что осталось от Гуфа.

Ребят, которых вы видите на картинке, больше не существует.



Фото: Соцсети

Всего лишь за 10 лет эти двое себя окончательно и бесповоротно исчезли.

Некогда стройный Гуф теперь выглядит, как толстая баба, и его дерзкие факи и ухмылки в камеру сморятся не дерзко, как положено рэпперу, а комично и жалко.



Фото: Соцсети

Айза все эти годы так неистово кроила лицо, что превратилась в копию Майкла Джексона.

Айза, нос ты, конечно, назад не пришьёшь: придётся идти по жизни практически безносой, но причёску всё-таки смени. С нынешними локонами ты пугающе напоминаешь покойника Майкла.



Фото: Соцсети

Что я вижу в сухом остатке?

Воссоединение Гуфа и Айзы — это воссоединение двух неудачников. Оба оставили свою малейшую популярность в далёком прошлом, постарели, стали выглядеть откровенно плохо.

Всё, что осталось от былых Айзы и Гуфа, — это дурацкие ужимки, нелепые средние пальцы в камеру, вываленные языки, грязные татуировки и подростковые худи на возрастных телах.



Фото: Соцсети

Совет да любовь, в общем!

Когда лузеры, всё просрав, воссоединяются, — это может сработать. Просто потому, что больше они никому не нужны. Главное — не клевать друг друга в мозг. Точнее, в его остатки.

А вы какой совет дадите Айзе и Лёше? Что им нужно делать, чтобы на этот раз сработало?

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