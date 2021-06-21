Воссоединение двух неудачников – Личное мнение
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Айза заявила, что сошлась с Гуфом. Точнее, то, что осталось от Айзы, сошлось с тем, что осталось от Гуфа.
Ребят, которых вы видите на картинке, больше не существует.
Фото: Соцсети
Всего лишь за 10 лет эти двое себя окончательно и бесповоротно исчезли.
Некогда стройный Гуф теперь выглядит, как толстая баба, и его дерзкие факи и ухмылки в камеру сморятся не дерзко, как положено рэпперу, а комично и жалко.
Фото: Соцсети
Айза все эти годы так неистово кроила лицо, что превратилась в копию Майкла Джексона.
Айза, нос ты, конечно, назад не пришьёшь: придётся идти по жизни практически безносой, но причёску всё-таки смени. С нынешними локонами ты пугающе напоминаешь покойника Майкла.
Фото: Соцсети
Что я вижу в сухом остатке?
Воссоединение Гуфа и Айзы — это воссоединение двух неудачников. Оба оставили свою малейшую популярность в далёком прошлом, постарели, стали выглядеть откровенно плохо.
Всё, что осталось от былых Айзы и Гуфа, — это дурацкие ужимки, нелепые средние пальцы в камеру, вываленные языки, грязные татуировки и подростковые худи на возрастных телах.
Фото: Соцсети
Совет да любовь, в общем!
Когда лузеры, всё просрав, воссоединяются, — это может сработать. Просто потому, что больше они никому не нужны. Главное — не клевать друг друга в мозг. Точнее, в его остатки.
А вы какой совет дадите Айзе и Лёше? Что им нужно делать, чтобы на этот раз сработало?
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Источник: Лена Миро
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