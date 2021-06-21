Естественные брови – самая актуальная тенденция: как подрезать, уложить и вообще выглядеть красавицей

Так же, как мода, эстетические тенденции постоянно меняются с течением времени. От него зависит форма, цвет бровей и даже средства для ухода. Однако вне зависимости от того, можно ли назвать модными хорошо спроектированные, очень тонкие или слишком графичные брови, естественность всегда останется одной из самых актуальных тенденций.

Естественные брови не являются новинкой в мире моды. Такой внешний вид считается классикой, которая используется на подиумах и в журналах. Это вызвано необходимостью сохранить первозданную красоту моделей.

Хотите научиться делать брови красивыми и естественными, подчеркивая черты лица? Тогда эта статья для вас! Знакомьтесь с нижеприведенной информацией и учитесь премудростям макияжа.

Как сделать брови естественными?

Для того чтобы выглядеть естественно, нужно отказаться от выщипывания бровей “под линейку”. Небольшая небрежность волосков способно создать оптическую иллюзию удлинения и расширения глаза.

Выщипывайте только те волоски, которые находятся на расстояние 0,7 мм – 1 см от площади брови. Это поможет вам выглядеть утонченно и естественно, но не неряшливо.

Выщипывайте волоски по направлению роста стальным пинцетом. Избегайте стрижки ножницами и удаления воском, так как это нарушает естественность образа.

Натуральный макияж

Сделать естественные брови с помощью макияжа очень просто. Вам не понадобится лишь немного фиксирующего спрея или бесцветного геля.

С помощью кисти для бровей нанесите подходящее средство и зачешите волоски наверх. Если в брови много пробелов, заполните пространство мягким карандашом подходящего оттенка.

Мыльные истории

Если вы не хотите приобретать специальное средство для укладки бровей, то воспользуйтесь альтернативой. Это новый тренд блогеров, в котором в качестве основного продукта используется обыкновенное мыло.

Применяя мыло, можно создать желаемый эффект естественности и небрежности бровей. Это делается так же, как и с фиксатором в виде спрея: специальной кисточкой зачерпните смоченное глицериновое мыло. Аккуратно нанесите этот продукт на необходимые участки и вотрите. Завершающий этап – просто зачешите брови вверх.

Уловки для создания естественных бровей

Тем, кто привык изнурять свои волосяные луковицы, истончая брови во время эпиляции воском, но хочет сохранить приятный внешний вид, нужно запастись терпением и следовать нескольким советам, приведенным ниже.

Дайте бровям время для роста

Это главное правило достижения естественного внешнего вида бровей. Держите пинцет подальше от лица в течение нескольких месяцев и даже не думайте о процедуре удаления лишних волосков у профессионала.

Помните, что главная цель – изменить ваш стиль. Если вам слишком сложно справиться с буйной растительностью, удаляйте только самые надоедливые лишние волоски, которые слишком сильно бросаются в глаза.

Используйте макияж

Если вам нужно прожить некоторое время без удаления волосков, пока бровь не станет достаточно густой, то используйте макияж, который скроет любые недостатки.

Карандаш или тени, подходящие для бровей, одинаково хорошо работают, исправляя недостатки и добавляя больше объема. Однако не переусердствуйте и не используйте слишком темные оттенки, похожие на подводку для глаз. После нанесения средства зачешите волоски вверх с помощью геля или воспользуйтесь фиксирующим спреем.

Используйте хайлайтер

Хайлайтер – главный помощник при выделении бровей и визуальном поднятии глаз. Наносите его чуть ниже дуги, прямо на выступающую кость, а также на внешний угол глаза.