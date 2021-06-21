Глазами ефрейтора

Зачем Гитлер 80 лет назад напал на нашу страну?

Понимал ли сам Адольф Шикльгрубер, что такое война? Вопрос кажется странным: он же участвовал в Первой мировой. Но чему он научился на войне?

Когда Адольф Гитлер покончил с собой в 45-м, на его кителе военного образца красовались значок за ранение и железный крест 1-й степени. Он гордился наградами. В политическом завещании написал, что с 1914 года был «добровольцем» и внес «вклад в Первую мировую войну, навязанную германскому рейху».

В реальности он многие годы уклонялся от военной службы.

Уклонист

Адольф Гитлер родился и вырос в Австрии. А в мае 1913 года внезапно перебрался в Баварию — только чтобы избежать призыва в армию. Боялся, что его посадят. И австрийская полиция его искала, чтобы привлечь к уголовной ответственности. В конце концов нашла — в Мюнхене.

Гитлер в начале воинской службы. Фото: EastNews

18 января 1914 года Гитлера арестовали за уклонение от воинской повинности. Он попросил освободить его от службы по причине плохого здоровья. В феврале хилого молодого человека признали негодным для несения строевой и вспомогательной службы в мирное время. Но Гитлеру все-таки пришлось надеть форму, когда ему уже исполнилось 25 лет. Вспыхнула война, началась всеобщая мобилизация, бежать было некуда. Его зачислили в 16-й баварский пехотный полк.

Адольф Гитлер — в противоположность тому, что говорил он сам и что утверждали штатные пропагандисты, — не служил на передовой. Четыре года войны он провел вне зоны поражения вражеского артиллерийского и пулеметного огня. Ни разу не попадал в кровавую мясорубку. Он служил посыльным при штабе полка. В глазах тех, кто сражался на передовой и кого каждодневно подстерегала смерть, — завидное существование.

Это потом нацистская партия неустанно создавала миф о герое-фронтовике. От имени его однополчан публиковались воспоминания под названием «С Адольфом Гитлером в 16-м баварском полку». В книгах для детей Гитлер превозносился «как один из самых храбрых солдат, отличившийся во всех битвах».

Гуго Гутман — офицер, один из командиров Адольфа Гитлера в период Первой мировой войны. Фото: Wikimedia

Тех, кто возражал против фальсификации истории, отправляли в концлагерь. Лейтенант Гуго Гутман был арестован гестапо в 1937 году за «ложь о фюрере». Бывший штабной офицер всего лишь напомнил о том, что не один Гитлер, а вообще все посыльные 16-го полка в конце войны были отмечены железным крестом 1-й степени.

Когда батальон основательно потрепали, старослужащих, в том числе Гитлера, произвели в ефрейторы.

Странно, что Гитлер, прошедший всю войну, больше не получил повышения: ефрейторы быстро становились фельдфебелями.

Бывший начальник штаба полка объяснял после войны, что намеревался произвести Гитлера в унтер-офицеры, но отказался от этой мысли, поскольку «не обнаружил в нем командирских качеств». Ефрейтор Гитлер охотно подчинялся и выполнял приказы. Фронтовым товарищам и в голову не приходило, что он способен кем-то командовать.

Симптомы отравления

Утром 15 октября 1918 года ефрейтор Адольф Гитлер и еще несколько солдат собрались вокруг полевой кухни в надежде поесть. Едва они приступили к завтраку, начался артиллерийский обстрел. Британский снаряд, заправленный газом, с характерным шипением разорвался прямо перед кухней. Натянуть противогазы солдаты не успели. Они кричали от боли — им казалось, что раскаленные иголки вонзались им прямо в глаза, горло и легкие отказывались служить, они задыхались.

Один из солдат, пострадавший меньше других, повел ослепленных на полевой медицинский пункт. Каждый держался за шинель впереди идущего, чтобы не потеряться. Врачи промыли им глаза и забрали зараженные газом шинели.

Гитлер (слева) вместе с сослуживцами в землянке в 1914 году. Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Гитлер рассказывал, что отравился ипритом. Но это очень сильное боевое средство. Если бы он подвергся воздействию иприта, нескоро пришел бы в себя. Ему же понадобился всего месяц для полного излечения.

Не означает ли это, что Гитлер подвергся воздействию не иприта, а более слабого хлорина? Симптомы отравления хлорином проходили всего за несколько дней.

Несмотря на красные глаза Гитлера и его слова о том, что он ничего не видит, врачи были уверены, что его слепота вызвана не газом, а истерией. И его передали психиатрам. В лазарете психиатр установил, что у Гитлера не выдержали нервы. Он лечил ефрейтора Гитлера гипнозом. Помогло.

Мундир для канцлера

В его характере, манерах, поведении было слишком много женственного. Военная форма это скрывала. Придавала Гитлеру ощущение мужественности. Поэтому и в роли главы государства он носил кители военного образца и фуражку.

Ефрейтор Гитлер, по свидетельству сослуживцев, вел себя покорно по отношению к офицерам. «Следовать за начальством, никому не противоречить, слепо подчиняться», — рассказывал он о своей воинской службе. Он никогда не жаловался на плохое обращение с солдатами и тем самым отличался от своих товарищей.

Во Вторую мировую он отыгрался на генералах вермахта, назначив себя Верховным главнокомандующим.

Бывший ефрейтор не знал, как разговаривать с родовитыми офицерами, и создал систему контроля над армией. Во время войны в характеристики офицеров была введена новая графа «мировоззрение», отражающая степень приверженности национал-социализму. В воинских частях появились офицеры по вопросам воспитания. Им вменялось в обязанность поддерживать тесные контакты с аппаратом нацистской партии и Главным управлением имперской безопасности.

Гитлер с большой неприязнью относился к своим генералам, подозревая, что в глубине души они презирают бывшего ефрейтора и ни в грош не ставят его указания.

Имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс записал в дневник впечатления от разговора с фюрером: «Нехватка руководящих умов в вермахте поистине пугающая. Генералитету фюрер дает однозначно негативную оценку. Они надувают его где только могут. Кроме того, они необразованны и настолько не знают даже своего военного ремесла, что от них мало чего приходится ждать. Он априори не верит ни одному генералу. Все они его обманывают, приходят к нему с цифрами, которые может опровергнуть ребенок. Фюрер не позволит втирать себе очки!»

Генерал-полковник Хайнц Гудериан

Создатель немецких танковых войск генерал-полковник Хайнц Гудериан занял пост начальника генерального штаба сухопутных войск. Когда он выразил несогласие с каким-то предложением Гитлера, тот взорвался.

«С пылающим от гнева лицом, с поднятыми кулаками он стоял передо мной, дрожа всем телом, — вспоминал Гудериан. — Он полностью потерял самообладание. После каждой яростной тирады он делал несколько шагов взад-вперед, потом вновь подходил ко мне и бросал мне очередное обвинение. Он буквально заходился в крике, казалось, его глаза выпрыгнут из орбит».

Пропаганда вредит

Вся политика Гитлера была сплошной авантюрой! Его злобная натура не позволяла ему жить в мире и согласии с окружающими. Его безумные взгляды толкали его к завоеваниям. Но Гитлеру невероятно везло! Он вновь и вновь добивался успеха! Он получал то, что хотел.

Победа летом 1940 года далась вермахту на диво легко. Одним ударом вермахт вывел из игры Францию, Бельгию и Нидерланды. Британия была вытеснена с континента. Успешная кампания была результатом не хорошо продуманного плана, а импровизацией, которая в силу ряда причин оказалась успешной. Но в миф о блицкриге поверили сами немцы.

Гитлер вообразил себя всесильным и всемогущим. Он сам поверил в свое величие и непогрешимость. Его речи приобрели мессианский характер.

Низкопоклонство армии чиновников, сладкая лесть пропаганды только укрепили уверенность фюрера в том, что судьба Германии в его руках и он один способен добиться победы.

Россия изначально была врагом

В 1925 году Адольф Гитлер, которого еще мало кто принимал всерьез, писал: «Как национально мыслящий человек, оценивающий человечество с расовых позиций, я не имею права уже хотя бы ввиду расовой неполноценности этих народов связывать с ними судьбу собственного народа. Современная Россия, лишенная своего немецкого верхнего слоя, не может быть союзником немецкой нации».

30 января 1933 года уже назначенный канцлером Гитлер произнес длинный монолог о том, что ему выпала миссия не только спасти Германию, но и возглавить борьбу белого человека за господство в мире. Негры и монголы под руководством большевиков и всемирного еврейства пытаются захватить власть над миром, его долг — остановить их, совершить величайшую в истории расовую революцию.

Большевистскую Россию он считал источником мирового зла.

«О Советской России, — вспоминал имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, — фюрер всегда говорил с острейшей враждебностью. При таком внутреннем возбуждении глаза его темнели, лицо становилось жестким и неумолимым. Гитлер был преисполнен фанатической решимости ликвидировать коммунизм».

Гитлер пренебрежительно замечал, что «русский народ, по-видимому, уже на семьдесят-восемьдесят процентов состоит из монголов». Он обещал соратникам: «Я растопчу это восточноазиатское отродье».

Фюрер утверждал, что затеял войну против Советской РФ как войну против мирового коммунизма. В реальности ему было все равно, кто управлял Россией. РФ была соперником Германии на континенте. Поэтому она подлежала уничтожению, а ее земли — колонизации.

Гитлер хотел: во-первых, разгромить Советский Союз как опасного геополитического соперника, уничтожить как государство и убрать Россию с политической карты мира. Во-вторых, согнать местное население с плодородных земель, которые вместе с нефтяными месторождениями и залежами полезных ископаемых предполагал включить в состав рейха. В-третьих, обречь русских и другие народы Советского Союза на прозябание, чтобы они никогда не представляли опасности для Германии.

Напав на СССР 22 июня 1941 года, Адольф Гитлер уверенно обещал своим солдатам, что они вернутся домой в конце августа. Командование вермахта исходило из того, что в 1942 году в его распоряжении окажутся нефтяные богатства Кавказа. Это было необходимое условие для борьбы за раздел Британской империи и для новой войны против Соединенных Штатов.

— Теперь, когда мы управляем Европой, — гордо произнес Гитлер, — мы способны властвовать и над всем миром. Вместе с другими народами Новой Европы мы легко можем противостоять американцам…

Война на уничтожение

В июне 41-го Гитлер не сомневался в победе над Красной армией. И весь мир полагал, что вермахт обладает полным превосходством в силах, что накоплены огромные запасы оружия, горючего и сырья. Это была фикция. Для Германии вступление в войну было невероятной авантюрой. Гитлер импровизировал, своей самоуверенностью подавляя волю других политиков. Они просто не могли поверить, что он способен рискнуть своей страной.

Гитлер с нацистскими военными генералами изучают карты в штаб-квартире. Фото: Heinrich Hoffmann / Keystone / Getty Images

Обширная территория, экономический потенциал и людские ресурсы Советского Союза были несопоставимы с немецкими. Почему же Гитлер решился напасть на Советский Союз?

Гитлер, фантазер и безумец, строил воздушные замки. Сколько бы насмешек ни вызывал его внешний вид, очевидная театральность выступлений, люди слушали фюрера, открыв рот. Его планы завоевания власти и мирового господства становились реальностью. И Гитлер сам поверил, что способен преодолеть любые препятствия. Он был уверен, что способен нанести молниеносный удар и разгромить Советский Союз за несколько месяцев.

В Берлине сложилось дурное впечатление о боеспособности Красной армии. Военная разведка (абвер) и внешняя (6-е управление главного управления имперской безопасности) докладывали, что многолетние сталинские репрессии уничтожили командные кадры и деморализовали солдатскую массу, которая не верит своим офицерам и генералам.

Неудачная зимняя война с маленькой Финляндией, уверились в Берлине, свидетельствует о невысоком уровне подготовки командного состава и слабых боевых возможностях частей Красной армии. И в Берлине пришли к выводу, что советские вооруженные силы более не представляют опасности.

Генералы вермахта поверили, что способны одолеть и Советский Союз за несколько месяцев. Они делали ставку на скорость, на моторы, на концентрацию сил на главных направлениях, на первую битву, которая решит исход войны.

30 марта 1941 года в имперской канцелярии в Берлине Гитлер выступил с секретной речью перед высшим командованием вермахта. Он говорил о будущей войне:

— Наши задачи в отношении России: вооруженные силы разгромить, государство ликвидировать… Это борьба двух мировоззрений, потому что коммунизм — это чудовищная опасность для будущего. Нам не следует придерживаться законов солдатского товарищества. Коммунист не был товарищем и не будет. Речь идет о борьбе на уничтожение. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость — это благо для будущего.

Поэтому предстоит уничтожить «биологическую субстанцию восточных народов», чтобы воспользоваться их жизненным пространством. Этот огромный пирог, говорил фюрер, нужно умело разрезать.

Один из биографов Гитлера писал: «Когда он начинал говорить о завоевании жизненного пространства для немецкого народа, речь его становилась пугающе резкой, он производил впечатление психопата, впадающего в транс. Кровь приливала к его лицу, тело напрягалось, он вытягивал руки вперед, словно хотел ударить или схватить противника».

Для фюрера РФ была подобна бубонной чуме, способной заразить и погубить весь западный мир:

Адольф Гитлер: «Что будет с русскими, меня совершенно не интересует… Если десять тысяч русских баб издохнут от изнеможения, копая противотанковый ров, то это интересует меня только в смысле того, закончен ли этот ров, нужный Германии, или нет?»

Когда война уже началась, 17 октября 1941 года Гитлер объяснил имперскому министру вооружений Фрицу Тодту и гауляйтеру Фрицу Заукелю, который свозил в Германию рабочую силу со всей Европы, что именно ждет оккупированные территории Востока: со славянами надо обращаться как с «красными индейцами». Полезных, то есть крестьян, сохранить, чтобы они кормили Германию. А городское население пусть умирает от голода…

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Уверовав в свое величие, Гитлер 80 лет назад напал на Советский Союз. Но 41-й год приведет к полному разгрому немецкой армии и капитуляции нацистской Германии. «Круг над Берлином, — вспоминал май 45-го один немецкий антифашист, вернувшийся на родину после крушения Третьего рейха. — Улица за улицей, район за районом — все полностью разрушено, ничего, кроме пустых коробок. Центра города больше не существует… Напрасно мы высматривали хотя бы одно относительно уцелевшее здание. Все, буквально все разрушено, безнадежно разрушено. Мертвый Берлин».

Леонид Млечин, журналист, историк

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