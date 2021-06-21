 

“Четвертая стадия и паралич”: у звезды сериала “Друзья” диагностирован рак

21.06.2021, 19:46, Разное
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Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный широкому зрителю по второстепенной роли бармена Гантера в сериале “Друзья”, признался в эфире нового выпуска утреннего телешоу Today, что несколько лет назад у него был обнаружен рак простаты. По его словам, рак перешел в последнюю стадию, а метастазы распространились по всему организму, включая кости, из-за чего у него оказалась парализована нижняя часть тела.

Я живу с этим диагнозом почти три года… Сейчас четвертая стадия. Последняя. Так что, со временем он, возможно, заберет меня, – сказал он.

Джеймс признался, что из-за осложнений он не смог лично присутствовать на съемках специального выпуска Friends: The Reunion. Вместо этого он подключился к беседе с шестью главными актерами ситкома по видеосвязи. Также он добавил, что болезнь стала сильнее развиваться во врем пандемии и всеобщего локдауна год назад:

Я пропустил тестирование, что не очень хорошо. Рак начал мутировать во время пандемии, поэтмоу он сильно прогрессировал с тех пор. 

Но, несмотря на свое состояние, он решил принять участие в съемках во что бы то ни стало:

Я хотел быть частью этого. Изначально я собирался быть вместе с ними, принять участие во всех интервью. Все получилось сладко-горьким, скорее. Это было моим решением не приезжать не съемки и я был рад поучаствовать именно так. Я не хотел бы приезать и быть таким: “О, кстати, у Гантера рак”.

Джеймс Майкл Тайлер в спецвыпуске “Друзей”, май 2021 года

О личной жизни актера известно немного: он – младший из шести детей в семье, его родители умерли, когда ему было 11 лет. Во время учебы в университете был членом студенческого театра, поэтому решил стать актером. В 1988 году он переехал в Лос-Анджелес, где стал ассистентом продюсера и помощником монтажера фильма “Толстяк и Малыш”. Так он попал в киноиндустрию. С 1995 по 2014 был женат на личном тренере Барбаре, детей у актера нет.

Эксклюзивное интервью, в котором Джеймс рассказал, как он попал в шоу, как его жизнь сложилась после выхода заключительного эпизода, и о том, как его персонаж повлиял на современную поп-культуру, читайте в специальном материале HELLO! здесь.

Джеймс Майкл Тайлер на диване из кофейни Central Perk, Лондон, 2015 год

Бармен Гантер, кадр из сериала “Друзья”



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