Джастин Тимберлейк и Джессика Бил опубликовали первое фото с младшим сыном

В июле 2020 года у 39-летней Джессики Бил и 40-летнего Джастина Тимберлейка родился второй сын, однако звездные родители тщательно скрывали эту новость от общественности и долгие месяцы не давали на эту тему никаких комментариев. Первым прервал молчание музыкант – в январе этого года в шоу Эллен Дедженерес он не только подтвердил, что снова стал отцом, но и раскрыл пол и имя ребенка. Пара назвала мальчика Финеасом. А неделю назад разоткровенничалась и звездая мама – Джессика стала гостьей нового выпуска подкаста Декса Шепарда Armchair Expert.

Череду подробностей из личной жизни пары продолжили снимки, опубликованные вчера в Instagram Джастина. По случаю Дня отца он опубликовал несколько кадров, в том числе с отцом и с сыновьями. Причем совместный кадр с 6-летним Сайласом и годовалым Финеасом, сделанный, вероятно, Джессикой Бил, когда ее мужчины играли в приставку, стал первым в ленте музыканта.

Быть отцом – лучше, чем все, что я мог представить. Спасибо моим папам и дедушкам за то, что направляли меня, жертвовали многим ради исполнения моих мечт. Они научили меня, что настоящая жизнь – в маленьких моментах. С Днем отца всех папа в мире, – написал Тимберлейк под постом.

Джастин Тимберлейк с сыновьями

Напомним, Тимберлейк и Бил познакомились на одной из голливудских вечеринок, но встречаться начали не сразу:

Мы были на вечеринке в Голливуде. Это было закрытое мероприятие в частном клубе. Мы были в компании других людей, стояли друг напротив друга. И тут я отпустил какой-то саркастический комментарий, очень сухой и прямолинейный. И она засмеялась. А я отметил про себя: как круто, когда есть человек, который разделяет твой черный юмор,

– написал Джастин в автобиографии Hindsight & All the Things I Can’t See in Front. Как вспоминал актер, тогда они без остановки прообщались всю ночь, но, уходя, Джессика не оставила ему номер телефона.

Я продолжал постоянно думать о ней. В этой девушке было что-то, настоящее колдовство, что заставляло меня мысленно вновь и вновь возвращаться к ней.

Их роман начался в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией — Бил. 8 апреля 2015 года у супругов родился первенец – сын Сайлас. Однако в ноябре 2019-го у пары снова наступил кризис в отношениях — некоторое время Джастин ходил без обручального кольца.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил