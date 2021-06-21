Российские школьники провели патриотическую акцию в преддверии 22 июня

Накануне Дня памяти и скорби при поддержке администрации Волоколамского городского округа Московской области на территории Мемориального комплекса Героям-панфиловцам активисты Российского движения школьников в провели патриотическую акцию «Мы замолкаем, глядя в небеса».

Ребята развернули пятнадцатиметровое полотнище, на котором баллончиками нарисовали стаю журавлей, символизирующих погибших солдат, после чего в 4.00 живая картина взелела в небо на большом воздушном шаре. Акцию было решено провести раньше 22 июня в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом говорится в пресс-релизе, которые есть в редакции газеты ВЗГЛЯД.

Акция, посвященная 80-летию со дня, когда на рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась с минуты молчания. На куполе воздушного шара активисты РДШ разместили строчку из песни «Журавли»: «Мы замолкаем, глядя в небеса». Воздушный шар взлетел в небо под песню Марка Бернеса.

«Журавли – это символ ушедших душ, погибших солдат, которые отдали свои жизни за мирное небо. Считаю, что это очень хороший символ, который грамотно олицетворяет всю символику этого дня и полностью отражает весь смысл и значимость таких моментов. Мы показали, что журавли летят в чистом мирном небе, которое они сделали для нас. Я считаю, что это хороший жест и дань уважения душам погибших солдат. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Они помогают не только нравственно настроить нас на понимание прошлых поколений, но и духовно передают нам энергию, чтобы мы предавали её следующим после нас поколениям, нашим детям и внукам. Главное в нашей жизни не забывать, что сделали эти люди для нас, подвиги всех солдат. Я считаю, что нужно такое делать и я с радостью приму участие в следующих таких акциях», – сказал активист РДШ Александр Бураков.

«Эта акция посвящена трагичной дате. Мы рисовали журавлей на плакате, и когда я делала это я понимала, что буквально проживаю те времена и помню тех солдат, которые шли на фронт. Это невероятное ощущение, что ты буквально можешь прикоснуться к этой дате. Хоть ты и не сможешь вернуть этих людей, ты будешь помнить их в минуту молчания – и это невероятное ощущение», – добавила активистка РДШ Полина Кулинич.

«Я очень рада принимать участие в акции Российского движения школьников, так как я считаю, что 22 июня – самая памятная дата, и мы должны знать, какую цену заплатили войска за нашу свободу», – поделилась активистка РДШ Залина Алахырдиева.