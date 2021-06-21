Мнение: Ресурс для умных людей

Известный (и очень хороший, пожалуй, лучший в России) психолог-диагност, пионер компьютерной психодиагностики (он начал ею заниматься еще при СССР, в конце 80-х, когда сами компьютеры еще были экзотикой) – словом, Александр Шмелев, доктор психологических наук и завлабораторией в МГУ, горько жалуется у себя в ФБ на тотальное равнодушие и невнимание читающей публики. Он пытается пробиться к ней через свой ФБ (а у него свои “алгоритмы показа”, пытался через Дзен) всё бестолку. “Коллеги, я вижу, что мне необходимо искать кроме Я-Дзена какую-то еще одну площадку, чтобы решить банальную задачу – пробиться к своему читателю-интеллектуалу с критическим мышлением” – пишет он в тщетной надежде, что кто-то такую площадку подскажет.

Я написал ему такой комментарий: “Проблема, думается, в том, что никакого “ресурса especially для умных людей” просто нет. Могут быть НИШИ, которые ты (и только ты сам) можешь отрыть внутри каких-то популярных ресурсов – примерно так, как бойцы окапывались в неподатливом суглинке в чистом поле, в ожидании немецких танков. Кто был упорен до умопомрачения – отрывал окоп в полный профиль и блиндаж в три наката 🙂 А остальные так, вырывали ямку в половину человеческого роста, где их или давили те самые танки, или просто накрывали осколки от первого же взрыва”.

Опечаленный Александр ответил: “Мощная метафора – как раз в преддверии 22 июня… Грустно, но похоже на правду”.

Более чем похоже. С Дзена, кстати, меня и вовсе выжили цензурой, ЖЖ загибается на глазах. Танки близко, и спасения от них нет.