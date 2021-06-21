 

Мнение: Ресурс для умных людей

21.06.2021, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный (и очень хороший, пожалуй, лучший в России) психолог-диагност, пионер компьютерной психодиагностики (он начал ею заниматься еще при СССР, в конце 80-х, когда сами компьютеры еще были экзотикой) – словом, Александр Шмелев, доктор психологических наук и завлабораторией в МГУ, горько жалуется у себя в ФБ на тотальное равнодушие и невнимание читающей публики. Он пытается пробиться к ней через свой ФБ (а у него свои “алгоритмы показа”, пытался через Дзен) всё бестолку. “Коллеги, я вижу, что мне необходимо искать кроме Я-Дзена какую-то еще одну площадку, чтобы решить банальную задачу – пробиться к своему читателю-интеллектуалу с критическим мышлением” – пишет он в тщетной надежде, что кто-то такую площадку подскажет.

Я написал ему такой комментарий: “Проблема, думается, в том, что никакого “ресурса especially для умных людей” просто нет. Могут быть НИШИ, которые ты (и только ты сам) можешь отрыть внутри каких-то популярных ресурсов – примерно так, как бойцы окапывались в неподатливом суглинке в чистом поле, в ожидании немецких танков. Кто был упорен до умопомрачения – отрывал окоп в полный профиль и блиндаж в три наката 🙂 А остальные так, вырывали ямку в половину человеческого роста, где их или давили те самые танки, или просто накрывали осколки от первого же взрыва”.

Опечаленный Александр ответил: “Мощная метафора – как раз в преддверии 22 июня… Грустно, но похоже на правду”.

Более чем похоже. С Дзена, кстати, меня и вовсе выжили цензурой, ЖЖ загибается на глазах. Танки близко, и спасения от них нет.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Полина Гагарина призналась подписчикам в появлении очень неожиданного пристрастия: “Я поняла, что это моё!”

08.05 / Мнение: За что банят на Фейсбуке, бесплатны ли соцсети и кредитоспособность по ВК

24.02 / Мнение: Коварные замыслы

13.04 / Навыки отставных «вагнеровцев» востребованы на рынке труда — военные эксперты

13.11 / Мнение: Армянский исход

13.09 / «О заказных убийствах знаю не понаслышке»

09.08 / Учёные назвали первые симптомы деменции

30.10 / Мнение: Идлиб. Разборки между группировками продолжаются

19.06 / В Китае пересадили крысам-самцам матку и заставили их забеременеть

10.04 / Мнение: Письмо: “Черствый и неласковый муж”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика