 

Ожирение матери до зачатия вдвое повышает риск развития жировой болезни печени у ребенка

21.06.2021, 19:30, Разное
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – состояние, при котором в клетках органа накапливается избыточный жир. Часто это заболевание сопровождается метаболическими и сердечно-сосудистыми нарушениями: ожирение или лишний вес, диабет 2-го типа, повышенный холестерин, гипертония. При отсутствии своевременной терапии и коррекции образа жизни НАЖБП может привести к рубцеванию тканей печени — фиброзу, а впоследствии к циррозу и раку печени. По последним данным, этим заболеванием страдает до 37,3% взрослого населения России.

Ученые Национальной службы здравоохранения провели крупнейшее исследование, посвященное риску развитию НАЖБП, результаты которого будут представлены на Международном конгрессе по заболеваниям печени в 2021 году, сообщила газета The Guardian. Специалисты изучили результаты фибросканирования печени около 3 тысяч жителей Англии, которые участвовали в продолжительном исследовании «Дети 90х», в ходе которых изучается состояние здоровья людей, родившихся в этот период.

После корректировки данных с учетом различных факторов, включая возраст родителей, вредные привычки и социальное положение семьи, ученые обнаружили, что ожирение матери до наступления беременности более чем в два раза повышает риск развития НАЖБП у детей к 24 годам.

Специалисты отметили, что высокий ИМТ у отца также повышает эту вероятность, однако в меньшей степени. По мнению ученых, влияние внутриутробного развития гораздо больше.

«Наше исследование показало, что ожирение у матери вызывает так называемый эффект ранней жизни, который вызывает развитие ожирение печени у будущего ребенка, делая его уязвимым для вредного воздействия, в том числе нездорового питания. Это повышает риск развития жировой болезни в печени в будущем», — сообщили авторы исследования.



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