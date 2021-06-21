 

Ученые заявили о пользе некоторых препаратов для гипертоников в терапии когнитивных нарушений

21.06.2021, 19:28, Разное
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению динамики использования пациентами препаратов от гипертонии. Исследователи обнаружили фактор положительного влияния части указанных лекарств на снижение риска потери памяти.
В процессе аналитической работы ученые, представляющие Калифорнийский университет в Ирвине (США), использовали данные из 14 ранее проведенных их коллегами исследований, охвативших почти 13 тысяч пациентов, возраст которых превысил полвека. Все упомянутые участники имели проблемы с повышенным уровнем артериального давления и принимали профильные препараты от гипертонии. Как объяснили медики, лекарства для гипертоников представляют разные классы и реализованы в виде ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА), блокаторов кальциевых каналов и диуретиков. Препараты из каждой группы имеют свой механизм терапии заболевания, причем некоторые из них базируются на принципе преодоления гематоэнцефалического барьера. По результатам анализа специалисты отметили, что в исследуемой выборке участников применение медикаментов, которые преодолевают гематоэнцефалический барьер, было связано с сокращением случаев легких когнитивных нарушений на 19%.

Впрочем, как признали эксперты, итоги разных исследований из вышеуказанных источников демонстрировали тенденции различного характера. В частности, ряд результатов засвидетельствовал преимущество в терапии рисков потери памяти блокаторов рецепторов ангиотензина II и ингибиторов АПФ, прочие же – напротив, выявили большую эффективность блокаторов кальциевых каналов и диуретиков. “Исследования были неоднозначными по поводу того, какие лекарства имеют наибольшую пользу для познания”, – резюмировал один из авторов научной работы, доктор Дэниел А. Нэйшн. Материалы научной работы были опубликованы в MedicalXpress.

Источник: ufatime.ru



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