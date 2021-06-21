“Храмовые лакомства”. В Киеве открыли церковную кофейню
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Кофейный бизнес достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например”, – отметила Павленко.
На вывеске ларька написано: “Храмовые лакомства и кофе”.
https://www.facebook.com/opavlenko/posts/10225970973688879
“Апостроф” отмечает, что ларек был установлен возле перекрестка улиц Баггоутовской и Овручской, 7а, где располагался снесенный ныне храм Феодора Освященного.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет