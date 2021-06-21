“Храмовые лакомства”. В Киеве открыли церковную кофейню

“Кофейный бизнес достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например”, – отметила Павленко.

На вывеске ларька написано: “Храмовые лакомства и кофе”.

https://www.facebook.com/opavlenko/posts/10225970973688879

“Апостроф” отмечает, что ларек был установлен возле перекрестка улиц Баггоутовской и Овручской, 7а, где располагался снесенный ныне храм Феодора Освященного.

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