 

“Храмовые лакомства”. В Киеве открыли церковную кофейню

21.06.2021, 19:26, Новости дня
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“Кофейный бизнес достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например”, – отметила Павленко.

На вывеске ларька написано: “Храмовые лакомства и кофе”.

https://www.facebook.com/opavlenko/posts/10225970973688879

“Апостроф” отмечает, что ларек был установлен возле перекрестка улиц Баггоутовской и Овручской, 7а, где располагался снесенный ныне храм Феодора Освященного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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