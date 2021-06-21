Давиденко: Лидер в нужный момент должен отпахать на равных с подчиненными. А у нас каждый второй топ-менеджер несет себя, как хрустальную вазу

Гостиница. За соседним с нами столом закончила завтрак большая семья. Стол освободился, и официант начал спешно его убирать, чтобы засервировать для следующих посетителей. Стол большой и он один явно не успевает.

Так совпало, что именно в этот момент мимо проходила топ-менеджер гостиницы, которая каждое утро спускается в зал ресторана, чтобы поприветствовать постояльцев.

И вот вам мини-кризис-кейс. Как ей быть? Можно сделать вид, что тебя это не касается, и пройти мимо. Можно сказать официанту убирать быстрее. Можно позвать ему на помощь еще одного официанта. Можно найти глазами управляющего рестораном. А можно мгновенно опуститься на 20 ступеней вниз карьерной гостиничной иерархии и, не мешкая, самой помочь официанту.

Что же она выберет?! Топ-менеджер одной из лучших гостиниц Дубая, у которой за плечами хорошее международное образование в hospitality, богатый послужной список и зарплата с пятью нулями.

Да. Увидев, что стол большой и официант один не справляется, она тут же извинилась перед нами за прерванную беседу и встала на равных с ним убирать грязные тарелки.

Вот это именно то, что, кроме прочего, отличает хороших топ-менеджеров от плохих.

У нас каждый второй несет себя, как хрустальную вазу. Точно знает, что ниже его достоинства. Боится расплескать себя по дроге к Олимпу.

Сколько раз в кризисный момент я читал в глазах руководителей: “Это не моя работа. Я на такое не подписывался. Я не буду помогать подчиненным. Я приходил сюда на должность руководителя”.

Мой внутренний девиз. Каким бы большим начальником ты ни был, ты должен всегда быть готов в кризисный момент подставить плечо любому своему подчиненному на любом участке работы.

Пожар – туши со всеми. Потоп – черпай воду со всеми. Завал – разгребай со всеми.

Лидер не тот, кто умеет лишь раздавать команды подчиненным, но тот, кто готов в нужный момент отпахать на равных с этими самыми подчиненными.

Стол убран. Постояльцы счастливы. Официант благодарен за помощь и уже принимает заказ. Управляющая закрепила статус настоящего лидера и продолжила милую беседу с нами.

Завтрак окончен. Впереди нас ждет четыре дня работы и первая за два “ковидных” года настоящая живая медицинская выставка – Arab Health 2021.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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