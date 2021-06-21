 

“Шикарная!” Мишина засветила голые ягодицы на яхте в Крыму

21.06.2021, 19:26, Новости дня
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“Заметила недавно такую закономерность… Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться… Те обыденные вещи, пейзажи и “простота”, которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор, как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!” – подписала Instagram-фотографии Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram

Подписчики не особо отреагировали на ее текст, зато с воодушевлением восприняли фотосессию на палубе. Пост уже набрал свыше 66 тыс. лайков.

“Супер, очень красивая”, – написал denis_47778.

“Хочу себе такое же фото на яхте. Надо срочно на отдых, а перед этим побольше времени провести в тренажерном зале”, – призналась anastasiia_berange.

“Шикарная!” – восхитилась ksyusashina.

“Не могу не сказать: выглядите невероятно”, – оставила комментарий фан-страничка актрисы ksenia.mishina.fan.

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A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.

От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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