“Шикарная!” Мишина засветила голые ягодицы на яхте в Крыму
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“Заметила недавно такую закономерность… Если что-то идет не так, если вас пытаются вывести из равновесия, высосать энергию, рядом всегда есть то, чем в эту же минуту вы можете наполниться, вдохновиться… Те обыденные вещи, пейзажи и “простота”, которые мы привыкли не замечать! У нас всегда есть выбор, как реагировать и на что тратить себя и свою энергию!” – подписала Instagram-фотографии Мишина.
Фото: misha.k.ua / Instagram
Подписчики не особо отреагировали на ее текст, зато с воодушевлением восприняли фотосессию на палубе. Пост уже набрал свыше 66 тыс. лайков.
“Супер, очень красивая”, – написал denis_47778.
“Хочу себе такое же фото на яхте. Надо срочно на отдых, а перед этим побольше времени провести в тренажерном зале”, – призналась anastasiia_berange.
“Шикарная!” – восхитилась ksyusashina.
“Не могу не сказать: выглядите невероятно”, – оставила комментарий фан-страничка актрисы ksenia.mishina.fan.
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Контекст:
Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара живет вместе.
От предыдущих отношений у Мишиной есть сын Платон (2012).
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