Верещук: Абсолютно поддерживаю позицию президента Байдена о необходимости продолжить жесткую и последовательную борьбу с коррупцией в Украине
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На одном из эфиров на прошлой неделе обсуждали вступление Украины в НАТО.
Комментировала слова президента Байдена о коррупции в Украине как препятствие вступлению в Альянс. На днях заметила, что некоторые СМИ, наверное, нечаянно (или умышленно) исказили коннотацию моих слов. Суть манипуляции заключалась в том, что СМИ использовали заголовки, где говорится, мол, в “Слуге народа” якобы не понимают, о какой коррупции говорит президент Байден.
Поэтому я должна уточнить и разъяснить следующее:
1. Я абсолютно поддерживаю позицию президента Байдена о необходимости продолжить жесткую и последовательную борьбу с коррупцией в Украине.
2. Для оценки прогресса в борьбе с коррупцией нам действительно нужны определенные маркеры, чтобы мы с нашими международными партнерами находились, так сказать, на одной странице.
Для контекста даю соответствующий фрагмент из эфира.
https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1676574799195703/
Источник: Ірина Верещук / Facebook
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