 

Верещук: Абсолютно поддерживаю позицию президента Байдена о необходимости продолжить жесткую и последовательную борьбу с коррупцией в Украине

21.06.2021, 19:26, Новости дня
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На одном из эфиров на прошлой неделе обсуждали вступление Украины в НАТО.

Комментировала слова президента Байдена о коррупции в Украине как препятствие вступлению в Альянс. На днях заметила, что некоторые СМИ, наверное, нечаянно (или умышленно) исказили коннотацию моих слов. Суть манипуляции заключалась в том, что СМИ использовали заголовки, где говорится, мол, в “Слуге народа” якобы не понимают, о какой коррупции говорит президент Байден.

Поэтому я должна уточнить и разъяснить следующее:

1. Я абсолютно поддерживаю позицию президента Байдена о необходимости продолжить жесткую и последовательную борьбу с коррупцией в Украине.

2. Для оценки прогресса в борьбе с коррупцией нам действительно нужны определенные маркеры, чтобы мы с нашими международными партнерами находились, так сказать, на одной странице.

Для контекста даю соответствующий фрагмент из эфира.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1676574799195703/

Источник: Ірина Верещук / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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