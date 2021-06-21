 

Фирташ “категорически отрицает” обвинения СНБО – адвокат

21.06.2021, 19:26, Новости дня
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“Господин Фирташ не получил предупреждение и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения”, – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что Фирташ обвинения против себя считает неверными.

Контекст:

СНБО решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и Фирташа 18 июня. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Фирташ участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии “Forbes Украина”, бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн.

Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подавала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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